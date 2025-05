Copom pressiona governo por disciplina fiscal após elevar juros ao maior nível desde 2006

Embora tenha anunciado na semana passada o aumento da taxa Selic para 14,75% ao ano, o Banco Central, por meio da ata da 270ª reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada nesta terça-feira (13), lançou alertas indiretos ao governo federal sobre os efeitos da condução da política fiscal na economia brasileira.

O documento revela que a autoridade monetária vê com preocupação o que classifica como “esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal”, além de incertezas quanto à sustentabilidade da dívida pública e aumento do crédito direcionado.

Para o Copom, esses fatores têm o potencial de elevar a taxa de juros neutra do país, enfraquecendo a potência da política monetária e dificultando o combate à inflação.

“As políticas devem ser previsíveis, críveis e anticíclicas”, diz um dos trechos da ata, que também defende a necessidade de políticas fiscal e monetária harmoniosas, o que pode ser interpretado como uma crítica à ausência de coordenação entre as ações do Banco Central e da equipe econômica do governo federal.

Pressão inflacionária e descrença do mercado

Além das críticas à política fiscal, o comitê demonstrou forte desconforto com a manutenção das expectativas de inflação acima da meta, mesmo em prazos mais longos.

A inflação projetada para 2025 está em 4,8% e para 2026, em 3,6%, ambos os valores superiores ao centro da meta estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que é de 3%.