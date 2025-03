Corpo de engenheiro agrônomo desaparecido é encontrado no Paraguai

O corpo do engenheiro agrônomo Eloi Brusamarello, de 65 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (21), enterrado em uma cova rasa na zona rural de Cerro Corá, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Elói estava desaparecido desde quarta-feira (19), quando saiu de casa, em Ponta Porã, para visitar uma fazenda que arrendava na região.

As autoridades paraguaias confirmaram que o corpo estava enterrado a cerca de 100 metros da porteira da propriedade rural arrendada por Eloi. Uma camiseta usada pelo engenheiro no dia de seu desaparecimento foi encontrada nas proximidades também.

A caminhonete Chevrolet S10, com placas de Ponta Porã, foi localizada carbonizada em uma estrada vicinal próxima à cidade, levantando suspeitas sobre um crime violento.

Na quinta-feira (20), a Polícia Nacional paraguaia já havia detido uma pessoa considerada suspeita do desaparecimento. No entanto, até o momento, não foi confirmada oficialmente sua participação no crime.

As investigações seguem ativas, com equipes brasileiras e paraguaias trabalhando em conjunto para esclarecer as circunstâncias e motivações por trás da morte do engenheiro agrônomo.