Início Campo Grande

SEGURANÇA

Corpo de homem é encontrado dentro de carro às margens da BR-463 em Ponta Porã

A vítima apresentava um corte no pescoço

Karina Anunciato

PRF foi acionada por meio de denúncias sobre um possível acidente de trânsito envolvendo vítima (Foto: Reprodução/ PRF)
PRF foi acionada por meio de denúncias sobre um possível acidente de trânsito envolvendo vítima (Foto: Reprodução/ PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF/ MS) encontrou, na noite de terça-feira (2), o corpo de um homem dentro de um veículo estacionado às margens da BR-463, em Ponta Porã.

Dentro do veículo, os policiais localizaram o corpo de um homem com um corte no pescoço. Nenhum documento foi encontrado junto à vítima, o que impossibilitou a identificação imediata.

Investigação em Ponta Porã

De acordo com a PRF, a corporação recebeu denúncias sobre um possível acidente de trânsito envolvendo vítima. Ao chegar ao local, os agentes se depararam com uma equipe da Polícia Militar Rodoviária, que já havia parado para verificar a situação.

O caso foi registrado e encaminhado para a Polícia Civil de Ponta Porã, que deve investigar as circunstâncias da morte.

