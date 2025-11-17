Retomada de negociações Brasil–Paraguai reforça Corredor Bioceânico e hidrovia em MS

A retomada, em dezembro, das negociações entre Brasil e Paraguai sobre o Anexo C do Tratado de Itaipu recoloca o Corredor Bioceânico e a Hidrovia Paraguai-Paraná no centro da agenda de infraestrutura estratégica para Mato Grosso do Sul. Esses dois projetos são vistos como decisivos para reduzir custos logísticos. Além de encurtar rotas de exportação, vão ampliar a competitividade da economia sul-mato-grossense.

A definição foi tomada em encontro entre o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, e o chanceler paraguaio, Rubén Ramírez Lezcano. Foi realizado na manhã desta segunda-feira (17). De acordo com nota conjunta divulgada pela Agência Brasil, as tratativas sobre a revisão do Anexo C serão retomadas na primeira quinzena de dezembro. Assim, abre-se uma nova fase nas discussões bilaterais.

Corredor Bioceânico e Hidrovia: Prioridades em MS

Para Mato Grosso do Sul, porém, o trecho mais sensível da reunião aparece no bloco de infraestrutura. Os dois governos afirmaram que pretendem acelerar negociações e organizar futuras visitas presidenciais. Estas serão focadas em projetos logísticos, sobretudo o Corredor Bioceânico, que liga Brasil, Paraguai, Argentina e Chile até os portos do Pacífico. Portanto, o corredor volta à condição de prioridade para consolidar a integração rodoviária sul-americana.

Nesse contexto, o Estado é diretamente favorecido. Ao encurtar distâncias até os portos chilenos, o corredor tem potencial para baratear o transporte de grãos, carnes e cargas industriais. Estas saem de MS, o que fortalece a competitividade regional frente a outros corredores de exportação. Além disso, a aposta é de que novos investimentos venham na esteira da melhoria da malha logística.