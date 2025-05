Correios iniciam atendimento a beneficiários sobre descontos indevidos do INSS

Mato Grosso do Sul tem 87 agências dos Correios que, a partir desta sexta-feira (30), realizam atendimento a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referente aos descontos indevidos da instituição. A ação é uma parceria entre o Governo Federal e a estatal.

O atendimento é gratuito e inclui consulta, contestação, confirmação de valores, análise de documentos e orientações.

A iniciativa amplia o acesso da população a esse tipo de serviço, especialmente em locais sem unidades do INSS, e facilita a vida de beneficiários que têm dificuldades para acessar os canais digitais.

O atendimento será feito exclusivamente por profissionais treinados, em unidades dos Correios, e seguirá protocolos rigorosos de segurança, com base na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).