Corrente de solidariedade busca doadores de sangue para jovem em tratamento de câncer

Diagnosticada com câncer de mama e complicações neurológicas, Gabrielly Ciconini recebe tratamento intensivo enquanto familiares buscam suporte emocional e doações no Hemosul

Ana Lorena Franco

Família pede apoio da população para fortalecer rede de solidariedade - Foto/Divulgação
Família pede apoio da população para fortalecer rede de solidariedade - Foto/Divulgação

A jovem Gabrielly Ciconini Prado enfrenta um novo e delicado estágio em sua luta contra o câncer de mama após o surgimento de sintomas neurológicos que indicam a provável invasão da meninge por células tumorais.

O diagnóstico inicial ocorreu em agosto do ano passado com metástase óssea e posterior evolução para a medula, mas o quadro clínico recente apresentou piora com a perda da capacidade de andar e episódios de visão dupla.

Diante da impossibilidade de realizar exames invasivos devido ao baixo nível de plaquetas, a equipe médica optou por iniciar imediatamente uma nova quimioterapia capaz de atravessar a barreira cerebral para combater a progressão da doença.

O tratamento ocorre sob a supervisão de especialistas em oncologia e neurologia que decidiram manter a paciente na cidade para evitar os riscos de um deslocamento até São Paulo.

Recentemente Gabrielly contraiu uma infecção e está internada. Para garantir a segurança física de Gabrielly, a família adaptou a estrutura da residência de modo a evitar escadas e prevenir fraturas, já que os ossos apresentam alta porosidade e lesões pré-existentes. O marido da jovem, Ronyson, acompanha o processo integralmente e reforça o pedido de apoio da comunidade através de orações e da sensibilização de novos doadores.

Embora a medicina aponte desafios severos para o caso, a família mantém a esperança na eficácia dos novos medicamentos e na mobilização social como ferramentas fundamentais para a recuperação da saúde de Gabrielly.

A rede de solidariedade busca agora reforçar o estoque de sangue no Hemosul para dar suporte ao tratamento contínuo realizado no hospital da Unimed. Os interessados em ajudar devem realizar a doação em nome de Gabrielly Ciconini Prado, informando o local de internação no momento do cadastro no centro de hematologia.

Como você pode ajudar:

  • Doações de Sangue: Compareça ao Hemosul e doe em nome de Gabrielly Ciconini Prado.
  • Informação Adicional: Informe que a paciente está internada no Hospital da Unimed.
  • Contato para apoio: Ronyson (Marido) – (67) 99243-7751.
