Corrida de rua e celebrações interditam ruas neste final de semana na Capital

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que haverá interdições temporárias em vias da Capital neste fim de semana, em razão da realização da Corrida do Pantanal 2025, evento esportivo que integra o calendário oficial de Campo Grande. As medidas visam garantir a segurança viária e o bom andamento da prova.
No sábado, dia 11 de outubro, a competição ocorrerá na Vila Morena (Cidade do Natal), de forma restrita ao espaço interno, sem impacto no trânsito urbano. A Avenida Afonso Pena funcionará em contra-fluxo operacional, mantendo a fluidez do tráfego em ambos os sentidos.
No domingo, 12 de outubro, a corrida de rua tem início às 5h30, com interdições temporárias nas vias que compõem o trajeto dos atletas. A liberação ocorrerá de forma gradativa, conforme a conclusão dos percursos e orientação das equipes de trânsito e forças de segurança.
Entre as vias com liberação parcial de fluxo, estão:
- Avenida Mato Grosso, no sentido Bairro–Centro – liberado;
- Avenida Afonso Pena, no sentido Centro–Bairro – liberado (acesso ao Parque das Nações Indígenas);
- Avenida Ernesto Geisel, no sentido Shopping Norte Sul.
TRAVESSIAS PERMITIDAS DURANTE O EVENTO
Com auxílio das forças de segurança e staffs, os condutores poderão atravessar a rota da corrida pelos seguintes pontos:
- Rua Ceará × Avenida Afonso Pena
- Rua Ceará × Avenida Mato Grosso
- Avenida Afonso Pena × Rua Bahia
- Avenida Mato Grosso × Rua Bahia
- Avenida Afonso Pena × Rua Rui Barbosa
- Avenida Mato Grosso × Rua Rui Barbosa
Importante: Travessias serão controladas para garantir a segurança de atletas e motoristas.
DESVIO RECOMENDADO – AV. ERNESTO GEISEL (Sentido Euler de Azevedo)
- Siga pela Av. João Rosa Pires
- Acesse a Rua Joaquim Nabuco
- Entre na Orla Morena
- Desça pela Rua Ana América
- Retorne para a Av. Ernesto Geisel
Todos os acessos locais serão permitidos com o apoio de staffs e forças de segurança posicionadas ao longo do percurso.
A Agetran reforça o pedido para que condutores e pedestres redobrem a atenção e respeitem a sinalização, contribuindo para a segurança de todos durante a realização do evento.
Além da Corrida do Pantanal, a Agetran informa a lista completa de interdições programadas para os dias 10/10/2025 a 12/10/2025:
- Data: 10/10/2025
Horário: 16:30 às 19:00 Hs
Local: Rua Andrade Neves, Entre Rua Barbacena E Rua Nazaré
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 11/10/2025
Horário: 15:00 às 18:00 Hs
Local: Rua São Tomaz Entre As Ruas Periquito E Cotovia
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 11/10/2025
Horário: 07:00 às 12:00 Hs
Local: Rua Pilares , Entre Rua Cachoeiras Do Campo E Rua Pará
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 11/10/2025
Horário: 10:00 às 19:00 Hs
Local: Rua Cibele Entre As Ruas Pará E Renó
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 11/10/2025
Horário: 13:00 às 18:00 Hs
Local: Av. Orlando Daros, Entre As Ruas João Francisco Damasceno E Travessa Kachik Arakelian.
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 11/10/2025
Horário: 16:00 às 23:00 Hs
Local: Rua Adriano Melo, Entre As Avenidas Duas Vilas e Av. Segredo
Motivo: Evento Religioso
- Data: 11/10/2025
Horário: 08:00 às 11:00 Hs
Local: Rua Bruxelas Entre As Ruas Da Conquista E Piraputanga
Motivo: Ação Social – Dia Das Crianças
- Data: 11/10/2025
Horário: 15:00 às 19:30 Hs
Local: Rua Pedro Alvares Cabral Entre As Ruas Vital Brasil E Vila Lobos
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 11/10/2025
Horário: 14:00 às 17:00 Hs
Local: Rua Alcebiades Barbosa, Entre Rosa Maria Contos E Rua Florisbela Brites Dos Reis
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 11/10/2025
Horário: 14:00 às 18:00 Hs
Local: Rua Areia Branca, Entre Rua Damianópolis E Rua Poços De Caldas
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 11/10/2025
Horário: 08:00 às 12:00 Hs
Local: Av. Marinha, Entre Rua Do Porto E Rua Da Península
Motivo: Dia Das Crianças
- Data: 11/10/2025
Horário: 09:00 às 19:00 Hs
Local: Rua Lúcio Martins Coelho, Entre Rua Da Península E Av. Cachalote
Motivo: Dia Das Crianças
- Data: 11/10/2025
Horário: 15:00 às 21:00 Hs
Local: Rua Tambiá, Entre Rua Gramame E Rua Tambaba
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 11/10/2025
Horário: 15:00 às 18:00hs
Local: Rua Esther Assunção Cunha, Entre Rua Áurea E Rua Almiro Nunes Rocha
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 11/10/2025
Horário: 13:00 às 20:00 Hs
Local: Rua Coxim Esquina Com Rua Araçá, Rua Dona Teresa Cristina, Esquina Com Rua Coxim , Rua Cariris Esquina Com Rua Coxim, Rua Cotinga Esquina Com Rua Coxim E Rua Cotoxó Esquina Com Rua Coxim
Motivo: Evento Religioso
- Data: 11/10/2025
Horário: 07:30 às 13:00 Hs
Local: Rua Carlota Dos Santos Saueia, Entre As Ruas Félix Vaz Da Silva E Abrahão Caetano De Macedo.
Motivo: Evendo Dia Das Crianças
- Data: 11/10/2025
Horário: 13:00 às 18:00 Hs
Local: Rua Eduardo Razuk Jorge Entre As Ruas Manoel Alexandre Da Silva E Filadelfo Alves Da Silva.
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 11/10/2025
Horário: 13:00 às 17:00 Hs
Local: Rua Ibiapina Entre As Presidente Vargas E Canoinhas.
Motivo: Festas Das Crianças
- Data: 11/10/2025
Horário: 08:00 às 17:00 Hs
Local: Avenida Panamericana Entre As Ruas Sacadura Cabral E Wagner Jorge Borttoto Garcia
Motivo: Festas Das Crianças
- Data: 11/10/2025
Horário: 13:00 às 17:00 Hs
Local: Rua Padre João Cripa Meia Pista, Da Esquina Da Rua João Pessoa até a Igreja.
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 11/10/2025
Horário: 13:00 às 18:00 Hs
Local: Rua Joaquim Tomás, Entre A Avenida Mascarenhas De Moraes E Das Araras.
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças.
- Data: 11/10/2025
Horário: 13:00 às 18:00
Local: Avenida Orlando Daros Entre As Ruas João Francisco Damasceno E Travessa Kachik Arakelian
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 12/10/2025
Horário: 08:00 às 16:00 Hs
Local: Rua Bella Cintra, Entre Rua Barão De Ubá E Rua Avalon.
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 12/10/2025
Horário: 08:00 às 17:00 Hs
Local: Rua Jacob Georges , Entre Travessa Serrão E Rua Dos Amigos.
Motivo: Dia Das Crianças
- Data: 12/10/2025
Horário: 08:30 às 12:00 Hs
Local: Av. Marquês De Pombal , Entre Rua Antônio Pinto De Barros E Rua Getúlio Costa Lima
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 12/10/2025
Horário: 06:00 às 18:00 Hs
Local: Rua Antônio Siufi , Entre Rua Caramuru E Rua Túlio Alves Quito.
Motivo: Missa Campal
- Data:12/10/2025
Horário: 11:00 às 18:00 Hs
Local: Rua Adelaide Maria Figueiredo, Entre Rua Elídio Pinheiro E Rua João Alves Pereira
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 12/10/2025
Horário: 14:00 às 19:00 Hs
Local: Rua Elenir Amaral, Entre Rua Sagarana E Rua Edmundo De Almeida
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 12/10/2025
Horário: 09:00 às 19:00 Hs
Local: Travessa Sérgio Roberto Pedrosa, entre Rua Tokuei Nakao E Av. Presidente Tancredo Neves
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 12/10/2025
Horário: 13:00 às 19:00 Hs
Local: Rua Francisco Pereira Coutinho, Entre Rua Botafogo E Rua Silvério Faustino
Motivo: Evento Religioso
- Data: 12/10/2025
Horário: 07:00 às 17:00 Hs
Local: Rua Internacional, Entre Rua Pampulha E Rua Doutor Tôrres
Motivo: Evento Religioso
- Data: 12/10/25
Horário: 08:00 às 18:00 Hs
Local: Travessa John Kennedy, Entre Av. Cândido Garcia De Lima E Av. Jerônimo De Albuquerque
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 12/10/25
Horário: 12:00 às 17:00 Hs
Local: Rua Presidente Rodrigues Alves , Entre Rua Grêmio E Rua Juventus
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 12/10/25
Horário: 09:00 às 16:00 Hs
Local: Rua Lizanto, Entre Rua Zacarias Mourão E Rua Carlos Castilho
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 12/10/25
Horário: 13:00 às 18:00 Hs
Local: Rua Araguacema X Rua Mário Quintana X Rua Caíque Fereira X Rua Armando Borgus X Rua Sena Paulo Corrêa
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 12/10/25
Horário: 09:00 às 18:00 Hs
Local: Rua Catiguá, Entre Rua Jundiaí E Rua Javali
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 12/10/25
Horário: 13:00 às 18:00 Hs
Local: Rua Zé Do Brejo Entre As Ruas Escaramuça E João De Deus
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 12/10/25
Horário: 13:00 às 18:00 Hs
Local: Rua Joaquim Thomaz Entre As Ruas Dr. Paulo De Melo E Antônio Honostório Rezende
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 12/10/25
Horário: 16:00 às 22:00 Hs
Local: Rua Nero De Lerina Da Silva Entre As Ruas Dr. Zerbine E Av. Afonso Pena
Motivo: Evento Religioso
- Data: 12/10/25
Horário: 07:00 às 14:00 Hs
Local: Rua Do Topógrafo Entre As Ruas Cutia E Bora
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 12/10/25
Horário: 09:00 às 12:00 Hs
Local: Rua São Ramão Entre As Ruas Santa Gertrudes E Santa Mônica
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 12/10/25
Horário: 09:30 às 17:00 Hs
Local: Rua Clevelandia Em Frente Ao Número 1065 Meia Pista.
Motivo: Festa Do Dia Da S Crianças
- Data: 12/10/25
Horário: 06:00 às 18:00 Hs
Local: Rua Pedro Eduardo Leite, Número 150 Entre As Ruas Topógrafo E Betoia.
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 12/10/25
Horário: 09:00 às 17:00 Hs
Local: Rua Brigadeiro Machado Entre As Xavier De Toledo E Melanias Barbosa
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 12/10/2025 A 15/10/2025
Horário: 06:00 às 2:00 Hs
Local: Rua Maracaju Somente Lado Da Pista.
Motivo: Execução De Obras Do Ramal De Distribuição De Gás Natural.
- Data: 12/10/2025
Horário: 08:00 às 18:00 Hs
Local: Travessa John Kennedy, 1312 Entre Avenida Cândido Garcia Lima E Avenida Jerônimo De Albuquerque
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças.
- Data: 14 E 21/10/25
Horário: 17:00 às 21:00 Hs
Local: Rua Ciro Macuco Entre As Ruas Dom Cirilo E Dom Lustosa
Motivo: Feira Do Seminário
- Data: 12/10/25
Horário: 15:00 às 19:00 Hs
Local: Rua Bueno Entre A Avenida Raquel De Queiroz E Luzilândia
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças.
- Data: 08 A 15/10/25
Horário: 06:00 às 20:00 Hs
Local: Rua Maracaju, 1402 Apenas Uma Pista De Rolamento.
Motivo: Execução De Obra Do Ramal De Distribuição De Gás Natural.
- Data: 12/10/25
Horário: 13:00 às 21:00 Hs
Local: Rua Russelia Entre As Ruas Primula E Iemanjá
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 12/10/25
Horário: 08:00 às 18:00 Hs
Local: Rua Independente Entre As Ruas Alves Machado E Travessa Venezuela.
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 12/10/25
Horário: 07:00 às 11:00 Hs
Local: Rua Paiaguas Entre As Ruas Manoel Garcia De Souza E Francisco Amaral Militão
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 12/10/25
Horário: 15:00 às 18:00 Hs
Local: Av. Delegado Alfredo Hardman, Lado Sem Asfalto Entre As Ruas Ana Jacinta De Oliveira E Pinus.
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 12/10/25
Horário: 13:30 às 19:00 Hs
Local: Rua Acaia Entre As Ruas Andreara E Alpestre
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças.
- Data: 12/10/25
Horário: 08:00 às 17:00 Hs
Local: Rua Dalila Araujp Garcia, 337 Até A Avenida João Garcia Carvalho
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 12/10/25
Horário: 08:00 às 12:00 Hs
Local: Rua Alpestre Entre As Ruas Acaia E Florao
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 12/10/25
Horário: 11:30 às 20:00 Hs
Local: Rua João Pereira Da Silva Entre As Ruas José Francelino Texeira Gomes E Joaquim Nogueira Pinto.
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 12/10/25
Horário: 14:00 às 19:00 Hs
Local: Rua Edwardo Quirino Lacerda Entre As Ruas Mitsuo Daíma E Francisca Torraca
Motivo: Festa Do Dia Das Crianças
- Data: 09, 10 E 11/10/25
Horário: 18:30 às 23:00 Hs
Local: Rua 14 De Julho Entre O Número 2687 Até A Avenida Mato Grosso.
Motivo: Conferência Da Juventude Relevante
- Data: 12/10/25
Horário: 16:00 às 22:00 Hs
Local: Rua Nero Lerina Da Silva Entre As Ruas Dr. Zerbine E Av.Afonso Pena
Motivo: Evento Religioso
