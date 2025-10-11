Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

TRÂNSITO

Corrida de rua e celebrações interditam ruas neste final de semana na Capital

No sábado, interdição de evento esportivo será restrita e de forma parcial nos altos da Avenida Afonso Pena

Karina Anunciato

Corrida deve reunir cerca de 25 mil participantes (Foto: Reprodução/ Agetran)
Corrida deve reunir cerca de 25 mil participantes (Foto: Reprodução/ Agetran)

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que haverá interdições temporárias em vias da Capital neste fim de semana, em razão da realização da Corrida do Pantanal 2025, evento esportivo que integra o calendário oficial de Campo Grande. As medidas visam garantir a segurança viária e o bom andamento da prova.

No sábado, dia 11 de outubro, a competição ocorrerá na Vila Morena (Cidade do Natal), de forma restrita ao espaço interno, sem impacto no trânsito urbano. A Avenida Afonso Pena funcionará em contra-fluxo operacional, mantendo a fluidez do tráfego em ambos os sentidos.

No domingo, 12 de outubro, a corrida de rua tem início às 5h30, com interdições temporárias nas vias que compõem o trajeto dos atletas. A liberação ocorrerá de forma gradativa, conforme a conclusão dos percursos e orientação das equipes de trânsito e forças de segurança.

Entre as vias com liberação parcial de fluxo, estão:

  • Avenida Mato Grosso, no sentido Bairro–Centro – liberado;
  • Avenida Afonso Pena, no sentido Centro–Bairro – liberado (acesso ao Parque das Nações Indígenas);
  • Avenida Ernesto Geisel, no sentido Shopping Norte Sul.

TRAVESSIAS PERMITIDAS DURANTE O EVENTO

Com auxílio das forças de segurança e staffs, os condutores poderão atravessar a rota da corrida pelos seguintes pontos:

  • Rua Ceará × Avenida Afonso Pena
  • Rua Ceará × Avenida Mato Grosso
  • Avenida Afonso Pena × Rua Bahia
  • Avenida Mato Grosso × Rua Bahia
  • Avenida Afonso Pena × Rua Rui Barbosa
  • Avenida Mato Grosso × Rua Rui Barbosa

Importante: Travessias serão controladas para garantir a segurança de atletas e motoristas.

DESVIO RECOMENDADO – AV. ERNESTO GEISEL (Sentido Euler de Azevedo)

  • Siga pela Av. João Rosa Pires 
  • Acesse a Rua Joaquim Nabuco 
  • Entre na Orla Morena 
  • Desça pela Rua Ana América 
  • Retorne para a Av. Ernesto Geisel

Todos os acessos locais serão permitidos com o apoio de staffs e forças de segurança posicionadas ao longo do percurso.

A Agetran reforça o pedido para que condutores e pedestres redobrem a atenção e respeitem a sinalização, contribuindo para a segurança de todos durante a realização do evento.

Além da Corrida do Pantanal, a Agetran informa a lista completa de interdições programadas para os dias 10/10/2025 a 12/10/2025:

  • Data:  10/10/2025

Horário: 16:30 às 19:00 Hs

Local: Rua Andrade Neves, Entre Rua Barbacena E  Rua Nazaré

Motivo:  Festa Do Dia Das Crianças

  • Data:     11/10/2025

Horário: 15:00 às 18:00 Hs

Local: Rua São Tomaz Entre As Ruas Periquito E Cotovia

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data: 11/10/2025

Horário: 07:00 às 12:00 Hs

Local: Rua Pilares , Entre Rua Cachoeiras Do Campo E Rua Pará

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data:    11/10/2025

Horário: 10:00 às 19:00 Hs

Local: Rua Cibele Entre As Ruas Pará E Renó

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data:  11/10/2025

Horário: 13:00 às 18:00 Hs

Local: Av. Orlando Daros, Entre As Ruas João Francisco Damasceno E Travessa Kachik Arakelian.

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data:  11/10/2025

Horário: 16:00 às 23:00 Hs

Local: Rua Adriano Melo, Entre As Avenidas Duas Vilas e Av. Segredo

Motivo: Evento Religioso

  • Data:  11/10/2025

Horário: 08:00 às 11:00 Hs

Local: Rua Bruxelas Entre As Ruas Da Conquista E Piraputanga

Motivo: Ação Social – Dia Das Crianças

  • Data:  11/10/2025

Horário: 15:00 às 19:30 Hs

Local: Rua Pedro Alvares Cabral Entre As Ruas Vital Brasil E Vila Lobos

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data: 11/10/2025

Horário: 14:00 às 17:00 Hs

Local: Rua Alcebiades Barbosa, Entre Rosa Maria Contos E Rua Florisbela Brites Dos Reis

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data:   11/10/2025

Horário: 14:00 às 18:00 Hs

Local: Rua Areia Branca, Entre Rua Damianópolis E Rua Poços De Caldas

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data: 11/10/2025

Horário: 08:00 às 12:00 Hs

Local:  Av. Marinha, Entre Rua Do Porto E Rua Da Península

Motivo: Dia Das Crianças

  • Data:    11/10/2025

Horário: 09:00 às 19:00 Hs

Local:  Rua Lúcio Martins Coelho, Entre Rua Da Península E Av. Cachalote

Motivo: Dia Das Crianças

  • Data:   11/10/2025

Horário: 15:00 às 21:00 Hs

Local: Rua Tambiá, Entre Rua Gramame  E Rua Tambaba

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data: 11/10/2025

Horário: 15:00 às 18:00hs

Local: Rua Esther Assunção Cunha, Entre Rua Áurea E Rua Almiro Nunes Rocha

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data:  11/10/2025

Horário: 13:00 às 20:00 Hs

Local: Rua Coxim Esquina Com Rua Araçá, Rua Dona Teresa Cristina, Esquina Com Rua Coxim , Rua Cariris Esquina Com Rua Coxim, Rua Cotinga Esquina Com Rua Coxim E Rua Cotoxó Esquina Com Rua Coxim

Motivo:  Evento Religioso

  • Data: 11/10/2025

Horário: 07:30 às 13:00 Hs

Local: Rua Carlota Dos Santos Saueia, Entre As Ruas Félix Vaz Da Silva E Abrahão Caetano De Macedo.

Motivo: Evendo Dia Das Crianças

  • Data: 11/10/2025

Horário: 13:00 às 18:00 Hs

Local: Rua Eduardo Razuk Jorge Entre As Ruas Manoel Alexandre Da Silva E Filadelfo Alves Da Silva.

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data: 11/10/2025

Horário: 13:00 às 17:00 Hs

Local: Rua Ibiapina Entre As Presidente Vargas E Canoinhas.

Motivo: Festas Das Crianças

  • Data:  11/10/2025

Horário: 08:00 às 17:00 Hs

Local: Avenida Panamericana Entre As Ruas Sacadura Cabral E Wagner Jorge Borttoto Garcia

Motivo: Festas Das Crianças

  • Data:   11/10/2025

Horário: 13:00 às 17:00 Hs

Local: Rua Padre João Cripa Meia Pista, Da Esquina Da Rua João Pessoa até a Igreja.

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data:   11/10/2025

Horário: 13:00 às 18:00 Hs

Local: Rua Joaquim Tomás, Entre A Avenida Mascarenhas De Moraes E Das Araras.

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças.

  • Data:    11/10/2025

Horário: 13:00 às 18:00

Local: Avenida Orlando Daros Entre As Ruas João Francisco Damasceno E Travessa Kachik Arakelian

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data: 12/10/2025

Horário: 08:00 às 16:00 Hs

Local: Rua Bella Cintra, Entre Rua Barão De Ubá E Rua Avalon.

Motivo:  Festa Do Dia Das Crianças

  • Data:   12/10/2025

Horário: 08:00 às 17:00 Hs

Local: Rua Jacob Georges , Entre Travessa Serrão E Rua Dos Amigos.

Motivo: Dia Das Crianças

  • Data: 12/10/2025

Horário: 08:30 às 12:00 Hs

Local: Av. Marquês De Pombal , Entre Rua Antônio Pinto De Barros E Rua Getúlio Costa Lima

Motivo:  Festa Do Dia Das Crianças

  • Data:    12/10/2025

Horário: 06:00 às 18:00 Hs

Local: Rua Antônio Siufi , Entre Rua Caramuru E Rua Túlio Alves Quito.

Motivo: Missa Campal

  • Data:12/10/2025

Horário: 11:00 às 18:00 Hs

Local: Rua Adelaide  Maria Figueiredo, Entre Rua Elídio Pinheiro E Rua João Alves Pereira

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data:  12/10/2025

Horário: 14:00 às 19:00 Hs

Local:  Rua Elenir Amaral, Entre Rua Sagarana E Rua Edmundo De Almeida

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data: 12/10/2025

Horário: 09:00 às 19:00 Hs

Local: Travessa Sérgio Roberto Pedrosa, entre Rua Tokuei Nakao E Av. Presidente Tancredo Neves

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças                                       

  • Data:  12/10/2025

Horário: 13:00 às 19:00 Hs

Local: Rua Francisco Pereira Coutinho, Entre Rua Botafogo E Rua Silvério Faustino

Motivo: Evento Religioso

  • Data: 12/10/2025

Horário: 07:00 às 17:00 Hs

Local: Rua Internacional, Entre Rua Pampulha E Rua Doutor Tôrres  

Motivo: Evento Religioso

  • Data:   12/10/25

Horário:  08:00 às 18:00 Hs

Local: Travessa John Kennedy, Entre Av. Cândido Garcia De Lima E Av. Jerônimo De Albuquerque

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data:  12/10/25

Horário: 12:00 às 17:00 Hs

Local:  Rua Presidente Rodrigues Alves , Entre Rua Grêmio E Rua Juventus

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data: 12/10/25

Horário: 09:00 às 16:00 Hs

Local:  Rua Lizanto, Entre Rua Zacarias Mourão E Rua Carlos Castilho

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data:  12/10/25

Horário: 13:00 às 18:00 Hs

Local: Rua Araguacema X Rua Mário Quintana X Rua Caíque Fereira X Rua Armando Borgus X Rua Sena Paulo Corrêa

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data: 12/10/25

Horário: 09:00 às 18:00 Hs

Local:  Rua Catiguá, Entre Rua Jundiaí E Rua Javali

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data:  12/10/25

Horário: 13:00 às 18:00 Hs

Local: Rua Zé Do Brejo Entre As Ruas Escaramuça E João De Deus

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data:  12/10/25

Horário: 13:00 às 18:00 Hs

Local: Rua Joaquim Thomaz Entre As Ruas Dr. Paulo De Melo E Antônio Honostório Rezende

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data:   12/10/25

Horário: 16:00 às 22:00 Hs

Local: Rua Nero De Lerina Da Silva Entre As Ruas Dr. Zerbine E Av. Afonso Pena

Motivo: Evento Religioso

  • Data:  12/10/25

Horário: 07:00 às 14:00 Hs

Local: Rua Do Topógrafo Entre As Ruas Cutia E Bora

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data:  12/10/25

Horário: 09:00 às 12:00 Hs

Local: Rua São Ramão Entre As Ruas Santa Gertrudes E Santa Mônica

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data: 12/10/25

Horário: 09:30 às 17:00 Hs

Local: Rua Clevelandia Em Frente Ao Número 1065 Meia Pista.

Motivo: Festa Do Dia Da S Crianças

  • Data:   12/10/25

Horário: 06:00 às 18:00 Hs

Local: Rua Pedro Eduardo Leite, Número 150 Entre As Ruas Topógrafo E Betoia.

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data: 12/10/25

Horário: 09:00 às 17:00 Hs

Local: Rua Brigadeiro Machado Entre As Xavier De Toledo E Melanias Barbosa

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data:   12/10/2025 A 15/10/2025

Horário: 06:00 às 2:00 Hs

Local: Rua Maracaju Somente Lado Da Pista.

Motivo: Execução De Obras Do Ramal De Distribuição De Gás Natural.

  • Data:  12/10/2025

Horário: 08:00 às  18:00 Hs

Local: Travessa John Kennedy, 1312 Entre Avenida Cândido Garcia Lima E Avenida Jerônimo De Albuquerque

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças.

  • Data:  14 E 21/10/25

Horário: 17:00 às 21:00 Hs

Local: Rua Ciro Macuco Entre As Ruas Dom Cirilo E Dom Lustosa

Motivo: Feira Do Seminário

  • Data:  12/10/25

Horário: 15:00 às 19:00 Hs

Local: Rua Bueno Entre A Avenida Raquel De Queiroz E Luzilândia

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças.

  • Data:   08 A 15/10/25

Horário: 06:00 às 20:00 Hs

Local: Rua Maracaju, 1402 Apenas Uma Pista De Rolamento.

Motivo: Execução De Obra Do Ramal De Distribuição De Gás Natural.

  • Data: 12/10/25

Horário: 13:00 às 21:00 Hs

Local: Rua Russelia Entre As Ruas Primula E Iemanjá

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data:   12/10/25

Horário: 08:00 às 18:00 Hs

Local: Rua Independente Entre As Ruas Alves Machado E Travessa Venezuela.

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data:  12/10/25

Horário: 07:00 às 11:00 Hs

Local: Rua Paiaguas Entre As Ruas Manoel Garcia De Souza E Francisco Amaral Militão

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data: 12/10/25

Horário: 15:00 às 18:00 Hs

Local: Av. Delegado Alfredo Hardman, Lado Sem Asfalto Entre As Ruas Ana Jacinta De Oliveira E Pinus.

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data:  12/10/25

Horário: 13:30 às 19:00 Hs

Local: Rua Acaia Entre As Ruas Andreara E Alpestre

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças.

  • Data: 12/10/25

Horário: 08:00 às 17:00 Hs

Local: Rua Dalila Araujp Garcia, 337 Até A Avenida João Garcia Carvalho

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data:  12/10/25

Horário: 08:00 às 12:00 Hs

Local: Rua Alpestre Entre As Ruas Acaia E Florao

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data: 12/10/25

Horário: 11:30 às 20:00 Hs

Local: Rua João Pereira Da Silva Entre As Ruas José Francelino Texeira Gomes E Joaquim Nogueira Pinto.

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data: 12/10/25

Horário: 14:00 às 19:00 Hs

Local: Rua Edwardo Quirino Lacerda Entre As Ruas Mitsuo Daíma E Francisca Torraca

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

  • Data: 09, 10 E 11/10/25

Horário: 18:30 às 23:00 Hs

Local: Rua 14 De Julho Entre O Número 2687 Até A Avenida Mato Grosso.

Motivo: Conferência Da Juventude Relevante

  • Data:  12/10/25

Horário: 16:00 às 22:00 Hs

Local: Rua Nero Lerina Da Silva Entre As Ruas Dr. Zerbine E Av.Afonso Pena

Motivo: Evento Religioso

*Com informações Agetran

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos