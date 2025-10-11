Corrida de rua e celebrações interditam ruas neste final de semana na Capital

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que haverá interdições temporárias em vias da Capital neste fim de semana, em razão da realização da Corrida do Pantanal 2025, evento esportivo que integra o calendário oficial de Campo Grande. As medidas visam garantir a segurança viária e o bom andamento da prova.

No sábado, dia 11 de outubro, a competição ocorrerá na Vila Morena (Cidade do Natal), de forma restrita ao espaço interno, sem impacto no trânsito urbano. A Avenida Afonso Pena funcionará em contra-fluxo operacional, mantendo a fluidez do tráfego em ambos os sentidos.

No domingo, 12 de outubro, a corrida de rua tem início às 5h30, com interdições temporárias nas vias que compõem o trajeto dos atletas. A liberação ocorrerá de forma gradativa, conforme a conclusão dos percursos e orientação das equipes de trânsito e forças de segurança.

Entre as vias com liberação parcial de fluxo, estão:

Avenida Mato Grosso, no sentido Bairro–Centro – liberado;

Avenida Afonso Pena, no sentido Centro–Bairro – liberado (acesso ao Parque das Nações Indígenas);

Avenida Ernesto Geisel, no sentido Shopping Norte Sul.

TRAVESSIAS PERMITIDAS DURANTE O EVENTO

Com auxílio das forças de segurança e staffs, os condutores poderão atravessar a rota da corrida pelos seguintes pontos:

Rua Ceará × Avenida Afonso Pena

Rua Ceará × Avenida Mato Grosso

Avenida Afonso Pena × Rua Bahia

Avenida Mato Grosso × Rua Bahia

Avenida Afonso Pena × Rua Rui Barbosa

Avenida Mato Grosso × Rua Rui Barbosa

Importante: Travessias serão controladas para garantir a segurança de atletas e motoristas.

DESVIO RECOMENDADO – AV. ERNESTO GEISEL (Sentido Euler de Azevedo)

Siga pela Av. João Rosa Pires

Acesse a Rua Joaquim Nabuco

Entre na Orla Morena

Desça pela Rua Ana América

Retorne para a Av. Ernesto Geisel

Todos os acessos locais serão permitidos com o apoio de staffs e forças de segurança posicionadas ao longo do percurso.

A Agetran reforça o pedido para que condutores e pedestres redobrem a atenção e respeitem a sinalização, contribuindo para a segurança de todos durante a realização do evento.

Além da Corrida do Pantanal, a Agetran informa a lista completa de interdições programadas para os dias 10/10/2025 a 12/10/2025:

Data: 10/10/2025

Horário: 16:30 às 19:00 Hs

Local: Rua Andrade Neves, Entre Rua Barbacena E Rua Nazaré

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 11/10/2025

Horário: 15:00 às 18:00 Hs

Local: Rua São Tomaz Entre As Ruas Periquito E Cotovia

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 11/10/2025

Horário: 07:00 às 12:00 Hs

Local: Rua Pilares , Entre Rua Cachoeiras Do Campo E Rua Pará

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 11/10/2025

Horário: 10:00 às 19:00 Hs

Local: Rua Cibele Entre As Ruas Pará E Renó

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 11/10/2025

Horário: 13:00 às 18:00 Hs

Local: Av. Orlando Daros, Entre As Ruas João Francisco Damasceno E Travessa Kachik Arakelian.

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 11/10/2025

Horário: 16:00 às 23:00 Hs

Local: Rua Adriano Melo, Entre As Avenidas Duas Vilas e Av. Segredo

Motivo: Evento Religioso

Data: 11/10/2025

Horário: 08:00 às 11:00 Hs

Local: Rua Bruxelas Entre As Ruas Da Conquista E Piraputanga

Motivo: Ação Social – Dia Das Crianças

Data: 11/10/2025

Horário: 15:00 às 19:30 Hs

Local: Rua Pedro Alvares Cabral Entre As Ruas Vital Brasil E Vila Lobos

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 11/10/2025

Horário: 14:00 às 17:00 Hs

Local: Rua Alcebiades Barbosa, Entre Rosa Maria Contos E Rua Florisbela Brites Dos Reis

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 11/10/2025

Horário: 14:00 às 18:00 Hs

Local: Rua Areia Branca, Entre Rua Damianópolis E Rua Poços De Caldas

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 11/10/2025

Horário: 08:00 às 12:00 Hs

Local: Av. Marinha, Entre Rua Do Porto E Rua Da Península

Motivo: Dia Das Crianças

Data: 11/10/2025

Horário: 09:00 às 19:00 Hs

Local: Rua Lúcio Martins Coelho, Entre Rua Da Península E Av. Cachalote

Motivo: Dia Das Crianças

Data: 11/10/2025

Horário: 15:00 às 21:00 Hs

Local: Rua Tambiá, Entre Rua Gramame E Rua Tambaba

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 11/10/2025

Horário: 15:00 às 18:00hs

Local: Rua Esther Assunção Cunha, Entre Rua Áurea E Rua Almiro Nunes Rocha

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 11/10/2025

Horário: 13:00 às 20:00 Hs

Local: Rua Coxim Esquina Com Rua Araçá, Rua Dona Teresa Cristina, Esquina Com Rua Coxim , Rua Cariris Esquina Com Rua Coxim, Rua Cotinga Esquina Com Rua Coxim E Rua Cotoxó Esquina Com Rua Coxim

Motivo: Evento Religioso

Data: 11/10/2025

Horário: 07:30 às 13:00 Hs

Local: Rua Carlota Dos Santos Saueia, Entre As Ruas Félix Vaz Da Silva E Abrahão Caetano De Macedo.

Motivo: Evendo Dia Das Crianças

Data: 11/10/2025

Horário: 13:00 às 18:00 Hs

Local: Rua Eduardo Razuk Jorge Entre As Ruas Manoel Alexandre Da Silva E Filadelfo Alves Da Silva.

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 11/10/2025

Horário: 13:00 às 17:00 Hs

Local: Rua Ibiapina Entre As Presidente Vargas E Canoinhas.

Motivo: Festas Das Crianças

Data: 11/10/2025

Horário: 08:00 às 17:00 Hs

Local: Avenida Panamericana Entre As Ruas Sacadura Cabral E Wagner Jorge Borttoto Garcia

Motivo: Festas Das Crianças

Data: 11/10/2025

Horário: 13:00 às 17:00 Hs

Local: Rua Padre João Cripa Meia Pista, Da Esquina Da Rua João Pessoa até a Igreja.

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 11/10/2025

Horário: 13:00 às 18:00 Hs

Local: Rua Joaquim Tomás, Entre A Avenida Mascarenhas De Moraes E Das Araras.

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças.

Data: 11/10/2025

Horário: 13:00 às 18:00

Local: Avenida Orlando Daros Entre As Ruas João Francisco Damasceno E Travessa Kachik Arakelian

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 12/10/2025

Horário: 08:00 às 16:00 Hs

Local: Rua Bella Cintra, Entre Rua Barão De Ubá E Rua Avalon.

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 12/10/2025

Horário: 08:00 às 17:00 Hs

Local: Rua Jacob Georges , Entre Travessa Serrão E Rua Dos Amigos.

Motivo: Dia Das Crianças

Data: 12/10/2025

Horário: 08:30 às 12:00 Hs

Local: Av. Marquês De Pombal , Entre Rua Antônio Pinto De Barros E Rua Getúlio Costa Lima

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 12/10/2025

Horário: 06:00 às 18:00 Hs

Local: Rua Antônio Siufi , Entre Rua Caramuru E Rua Túlio Alves Quito.

Motivo: Missa Campal

Data:12/10/2025

Horário: 11:00 às 18:00 Hs

Local: Rua Adelaide Maria Figueiredo, Entre Rua Elídio Pinheiro E Rua João Alves Pereira

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 12/10/2025

Horário: 14:00 às 19:00 Hs

Local: Rua Elenir Amaral, Entre Rua Sagarana E Rua Edmundo De Almeida

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 12/10/2025

Horário: 09:00 às 19:00 Hs

Local: Travessa Sérgio Roberto Pedrosa, entre Rua Tokuei Nakao E Av. Presidente Tancredo Neves

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 12/10/2025

Horário: 13:00 às 19:00 Hs

Local: Rua Francisco Pereira Coutinho, Entre Rua Botafogo E Rua Silvério Faustino

Motivo: Evento Religioso

Data: 12/10/2025

Horário: 07:00 às 17:00 Hs

Local: Rua Internacional, Entre Rua Pampulha E Rua Doutor Tôrres

Motivo: Evento Religioso

Data: 12/10/25

Horário: 08:00 às 18:00 Hs

Local: Travessa John Kennedy, Entre Av. Cândido Garcia De Lima E Av. Jerônimo De Albuquerque

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 12/10/25

Horário: 12:00 às 17:00 Hs

Local: Rua Presidente Rodrigues Alves , Entre Rua Grêmio E Rua Juventus

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 12/10/25

Horário: 09:00 às 16:00 Hs

Local: Rua Lizanto, Entre Rua Zacarias Mourão E Rua Carlos Castilho

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 12/10/25

Horário: 13:00 às 18:00 Hs

Local: Rua Araguacema X Rua Mário Quintana X Rua Caíque Fereira X Rua Armando Borgus X Rua Sena Paulo Corrêa

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 12/10/25

Horário: 09:00 às 18:00 Hs

Local: Rua Catiguá, Entre Rua Jundiaí E Rua Javali

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 12/10/25

Horário: 13:00 às 18:00 Hs

Local: Rua Zé Do Brejo Entre As Ruas Escaramuça E João De Deus

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 12/10/25

Horário: 13:00 às 18:00 Hs

Local: Rua Joaquim Thomaz Entre As Ruas Dr. Paulo De Melo E Antônio Honostório Rezende

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 12/10/25

Horário: 16:00 às 22:00 Hs

Local: Rua Nero De Lerina Da Silva Entre As Ruas Dr. Zerbine E Av. Afonso Pena

Motivo: Evento Religioso

Data: 12/10/25

Horário: 07:00 às 14:00 Hs

Local: Rua Do Topógrafo Entre As Ruas Cutia E Bora

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 12/10/25

Horário: 09:00 às 12:00 Hs

Local: Rua São Ramão Entre As Ruas Santa Gertrudes E Santa Mônica

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 12/10/25

Horário: 09:30 às 17:00 Hs

Local: Rua Clevelandia Em Frente Ao Número 1065 Meia Pista.

Motivo: Festa Do Dia Da S Crianças

Data: 12/10/25

Horário: 06:00 às 18:00 Hs

Local: Rua Pedro Eduardo Leite, Número 150 Entre As Ruas Topógrafo E Betoia.

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 12/10/25

Horário: 09:00 às 17:00 Hs

Local: Rua Brigadeiro Machado Entre As Xavier De Toledo E Melanias Barbosa

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 12/10/2025 A 15/10/2025

Horário: 06:00 às 2:00 Hs

Local: Rua Maracaju Somente Lado Da Pista.

Motivo: Execução De Obras Do Ramal De Distribuição De Gás Natural.

Data: 12/10/2025

Horário: 08:00 às 18:00 Hs

Local: Travessa John Kennedy, 1312 Entre Avenida Cândido Garcia Lima E Avenida Jerônimo De Albuquerque

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças.

Data: 14 E 21/10/25

Horário: 17:00 às 21:00 Hs

Local: Rua Ciro Macuco Entre As Ruas Dom Cirilo E Dom Lustosa

Motivo: Feira Do Seminário

Data: 12/10/25

Horário: 15:00 às 19:00 Hs

Local: Rua Bueno Entre A Avenida Raquel De Queiroz E Luzilândia

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças.

Data: 08 A 15/10/25

Horário: 06:00 às 20:00 Hs

Local: Rua Maracaju, 1402 Apenas Uma Pista De Rolamento.

Motivo: Execução De Obra Do Ramal De Distribuição De Gás Natural.

Data: 12/10/25

Horário: 13:00 às 21:00 Hs

Local: Rua Russelia Entre As Ruas Primula E Iemanjá

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 12/10/25

Horário: 08:00 às 18:00 Hs

Local: Rua Independente Entre As Ruas Alves Machado E Travessa Venezuela.

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 12/10/25

Horário: 07:00 às 11:00 Hs

Local: Rua Paiaguas Entre As Ruas Manoel Garcia De Souza E Francisco Amaral Militão

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 12/10/25

Horário: 15:00 às 18:00 Hs

Local: Av. Delegado Alfredo Hardman, Lado Sem Asfalto Entre As Ruas Ana Jacinta De Oliveira E Pinus.

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 12/10/25

Horário: 13:30 às 19:00 Hs

Local: Rua Acaia Entre As Ruas Andreara E Alpestre

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças.

Data: 12/10/25

Horário: 08:00 às 17:00 Hs

Local: Rua Dalila Araujp Garcia, 337 Até A Avenida João Garcia Carvalho

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 12/10/25

Horário: 08:00 às 12:00 Hs

Local: Rua Alpestre Entre As Ruas Acaia E Florao

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 12/10/25

Horário: 11:30 às 20:00 Hs

Local: Rua João Pereira Da Silva Entre As Ruas José Francelino Texeira Gomes E Joaquim Nogueira Pinto.

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 12/10/25

Horário: 14:00 às 19:00 Hs

Local: Rua Edwardo Quirino Lacerda Entre As Ruas Mitsuo Daíma E Francisca Torraca

Motivo: Festa Do Dia Das Crianças

Data: 09, 10 E 11/10/25

Horário: 18:30 às 23:00 Hs

Local: Rua 14 De Julho Entre O Número 2687 Até A Avenida Mato Grosso.

Motivo: Conferência Da Juventude Relevante

Data: 12/10/25

Horário: 16:00 às 22:00 Hs

Local: Rua Nero Lerina Da Silva Entre As Ruas Dr. Zerbine E Av.Afonso Pena

Motivo: Evento Religioso

*Com informações Agetran