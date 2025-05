Corrida do Pantanal abre hoje as inscrições para prova de 10 km

A Corrida do Pantanal 2025 libera, nesta terça-feira (20), as inscrições para a prova de 10 km. As inscrições são exclusivas e devem ser feitas por meio do site oficial.

Segundo a organização, é importante que os corredores se atentem aos prazos, porque as vagas podem acabar rapidamente. O lote para a corrida de 10 km abre hoje (20), às 17 horas (horário de MS).

A prova de 10 km será disputada no dia 12 de outubro, em Campo Grande, na região do Parque das Nações Indígenas.

Na semana passada, o lote da prova de 21 km se esgotou em cerca de uma hora. As inscrições das categorias Industriário, Pessoas com Deficiência e Idosos – abertas nas semanas anteriores – também já se encerraram.

Neste ano, a inscrição foi dividida em grupos e poderá ser feita enquanto houver vagas disponíveis. É permitida a inscrição em apenas uma prova por CPF.

Calendário

Corrida 10 km (a partir de 20/maio)

Categorias: geral, indústria e PcD, naipes masculino e feminino

Corrida 5 km (a partir de 27/maio)

Categorias: geral, indústria e PcD, naipes masculino e feminino

Caminhada 5 km (a partir de 03/junho)

Categorias: geral e PcD, naipes masculino e feminino, a partir de 12 anos

Corrida kids (a partir de 10/junho)

Inscrição para crianças de 4 a 12 anos (necessário ter CPF e RG). Percursos:

– 4 a 6 anos – 100 m

– 7 a 9 anos – 250 m

– 10 a 12 anos – 500 m