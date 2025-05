Corrida dos Poderes amplia circuito e leva treinões a quatro cidades do interior de MS

A Corrida dos Poderes, que chega à sua terceira edição, amplia o alcance neste ano com a realização de treinões preparatórios em quatro cidades do interior de Mato Grosso do Sul.

O primeiro ocorre já neste sábado (24), em Ponta Porã, na região sul do estado, a partir das 7 horas da manhã, em frente ao Hospital Regional, no Horto Florestal.

O evento foi idealizado para incentivar hábitos saudáveis entre servidores públicos e a população em geral, consolidando-se como uma das principais ações de promoção da saúde e integração entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do estado.

A atividade é aberta ao público, com foco especial nos servidores, e as inscrições são gratuitas.

De iniciativa pontual a movimento consolidado

A primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, destacou que a Corrida dos Poderes se transformou em um movimento que extrapola a prática esportiva, tornando-se uma verdadeira campanha de impacto social.

“Quando você promove saúde e mudanças de hábito, impacta a vida não só do servidor, mas da família inteira”, afirmou.

Já a primeira-dama da Assembleia Legislativa, Kátia Claro, reforçou o caráter integrador da proposta: “Temos um número muito grande de servidores que começaram a praticar atividades físicas com a Corrida dos Poderes e continuam. Esse é o maior legado.”

Interior como prioridade

De acordo com a coordenadora-geral da Corrida dos Poderes, Kassilene Cardadeiro, a escolha de novas cidades para os treinões atendeu a uma demanda apresentada nas edições anteriores.

“A ideia é plantar uma sementinha, levar a experiência para quem está fora da capital”, explicou.

O circuito deste ano inclui, além de Ponta Porã, as cidades de Corumbá, Três Lagoas e Costa Rica. A programação prevê:

24 de maio: Ponta Porã

28 de junho: Corumbá

26 de julho: Três Lagoas

20 de setembro: Costa Rica

O evento principal, a Corrida dos Poderes, ocorrerá em Campo Grande, no dia 25 de outubro, mês em que tradicionalmente se celebra o Dia do Servidor Público.

Inscrição e participação

As inscrições para os treinões são gratuitas e podem ser realizadas pelos links disponibilizados nos canais oficiais da Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e Ministério Público.

A organização orienta que todos confirmem presença para melhor planejamento logístico, incluindo fechamento de vias e pontos de hidratação.

“Não se preocupe com performance, o convite é para experimentar”, destacou Kassilene. O evento inclui percursos de 5 km para corrida e 3 km para caminhada, além de espaço Kids com monitores e sorteio de brindes.

Impacto além do esporte

Para as organizadoras, a Corrida dos Poderes vai além do incentivo à atividade física, movimentando também a economia das cidades-sede. “Quando as pessoas viajam, consomem, ocupam hotéis, conhecem as belezas locais. Pensamos em distribuir os treinões para mostrar as regiões do estado”, explicou Kátia Claro.

A primeira-dama do Estado ressaltou ainda a transversalidade da ação, que impacta setores como saúde, educação e turismo. “Quando você muda de hábito, impacta a família, melhora a disposição para o trabalho e para a vida. O exemplo arrasta”, afirmou Mônica Riedel.

Convite aberto

A expectativa para o treinão de Ponta Porã é alta, com mais de 500 inscritos até o momento. “Quem mora nas cidades próximas também pode participar. A ideia é justamente mobilizar toda a comunidade”, reforçou Kassilene.

A organização também antecipou que o lançamento oficial da Corrida dos Poderes ocorrerá em agosto, com abertura das inscrições para a prova principal. Segundo ela, nas edições anteriores, as vagas esgotaram rapidamente.