Corrida em Bodoquena está com inscrições abertas

Já estão abertas as inscrições para a Etapa Bodoquena do Circuito Sesc Trail para os amantes da corrida de trilha.

Os participantes podem escolher entre diferentes provas: corridas de 7k, 14k ou 21k, passando por terrenos variados, como estradas de terra, margens de rio, cachoeiras, trilhas e subidas técnicas, além da caminhada.

A prova será realizada no dia 18 de maio, com largada às 7h, no atrativo Cachoeira Serra da Bodoquena.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 20 de abril neste link. Idosos a partir de 60 anos terão descontos especiais na inscrição.

No início de março, outra prova do Circuito Sesc Trail, realizada Morro do Paxixi reuniu mais de 700 atletas.

Kits

Os kits serão entregues no dia 17 de maio, das 15h às 21h no Praça de Bodoquena. Cada atleta inscrito receberá um kit contendo: camiseta, número de peito, chip, day use do balneário e seguro atleta.

Premiação

Todos os atletas que completarem a prova receberão medalha de participação. Haverá troféus para os três primeiros colocados de cada categoria e para os cinco primeiros tempos gerais.

O evento também terá um caráter solidário: cada participante poderá contribuir com a doação de alimentos, que serão destinados a instituições cadastradas no programa Sesc Mesa Brasil.