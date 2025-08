Corrida Sicredi reúne esporte, lazer e inclusão neste sábado em Campo Grande

A Corrida Sicredi será realizada neste sábado (2) no Parque dos Poderes, em Campo Grande, e promete unir esporte, lazer e ações de inclusão social. O evento, organizado pelas cooperativas Sicredi Campo Grande e Sicredi União, contará com provas de 3, 5 e 10 quilômetros, além de estrutura voltada para o público que irá apenas prestigiar a programação.

Em entrevista ao programa Manhã da Massa, da Massa FM Campo Grande, o gerente de marketing do Sicredi Campo Grande, Gabriel Moro, informou que a corrida teve grande procura e já conta com quase 1.500 inscritos.

“A ideia é incentivar hábitos saudáveis, promover qualidade de vida e criar um momento de encontro da comunidade”, afirmou.

O diferencial do evento é que ele será realizado no fim da tarde, com concentração a partir das 17h e largada às 18h. A estrutura inclui praça de alimentação com participação de pequenos negócios associados ao Sicredi, parque infantil, ativações de parceiros e show da banda V12.

“Queremos que seja uma experiência para toda a família, mesmo para quem não vai correr”, destacou Moro.

Os kits, que incluem camiseta, número de peito, chip de cronometragem e brindes, estão sendo entregues na Agência Parque das Nações até as 20h desta sexta-feira (1º).

Durante o percurso, haverá pontos de hidratação a cada quilômetro, com apoio da concessionária Águas Guariroba. Para animar os participantes, a organização preparou DJ e interações com o público ao longo da prova.

O evento será realizado na Avenida Fadel Tajher lunes, próximo à rotatória do final da Avenida Mato Grosso. A participação é gratuita para quem quiser acompanhar as atrações, mesmo sem competir na corrida.