Cortejo de palhaços anima Orla Morena na Capital

A Orla Morena será tomada por um cortejo de palhaços neste domingo (7), a partir das 17h. A Palhasseata, momento mais aguardado da IX Pantalhaç@s – Mostra de Palhaç@s do Pantanal, reúne público e artistas em uma caminhada musical que antecede a apresentação do Latin Duo (Argentina/Peru), marcada para as 18h no Teatro de Arena.
Tradicional na Mostra, a Palhasseata é um desfile que mistura humor, música e ocupação do espaço público. A proposta é quebrar a rotina da cidade e aproximar a população da palhaçaria. Neste ano, o cortejo ganhou uma preparação musical elaborada, comandada pelo palhaço e músico Thiago Sales.
Thiago, que há anos atua em cortejos de festivais pelo país, trouxe para a edição arranjos inéditos e paródias feitas especialmente para o evento. As partituras foram enviadas antecipadamente aos músicos de sopro, estratégia que busca dar unidade sonora ao cortejo.
“As músicas ajudam muito porque envolvem todo mundo — quem toca, quem canta e quem simplesmente encontra o cortejo pela rua. A paródia facilita a participação, já que a melodia é familiar. A ideia é criar um clima de festa”, diz o artista.
Para ampliar a adesão, Thiago preparou linhas melódicas mais simples, permitindo que músicos iniciantes toquem junto. Ensaios prévios e a organização de um grupo de batucada devem garantir ritmo e volume ao percurso.
Para os organizadores da Mostra, a Palhasseata funciona como um respiro dentro da cidade.
“É um momento de encontro no meio do concreto, algo que faz as pessoas sentirem que pertencem àquele espaço”, afirma Anderson Lima, da Flor e Espinho Teatro.
A expectativa é que a Orla Morena vire um corredor de festa, com famílias, ciclistas e curiosos acompanhando o cortejo e cantando as paródias criadas para esta edição.
Thiago lembra que a prática tem raízes históricas. “Os circos anunciavam sua chegada com cortejos musicais. Era o jeito de dizer que o riso estava na cidade. A Palhasseata mantém essa tradição, só que ampliada, virando também celebração e troca”, afirma.
A 9ª edição da Mostra conta com apoio da Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, executada pelo Governo do Estado por meio da Fundação de Cultura.
Programação da Mostra:
SÁBADO – 06/12
9h às 12h — Oficina Que palhace é esse? – Gabriel Cavalcante
Local: Flor e Espinho
16h — Apalhassadamuzikada… Uma Sinphonia Engrassada! – Turma do Biribinha (AL)
Local: Teatro Prosa Sesc – Livre – 8 anos
19h — Batalha – Dagmar Bedê (MG)
Local: Teatro de Arena – Orla Morena – Livre
21h — Roda de Palhaç@s – sonhos, frustrações e utopia
Local: Flor e Espinho
DOMINGO – 07/12
9h às 12h — Oficina Que palhace é esse? – Gabriel Cavalcante
Local: Flor e Espinho
9h às 12h — Oficina Teoria e Prática do Malabarismo – Passe de Claves – Vitor
Local: Circo do Mato
17h — PALHASSEATA
Local: Teatro de Arena – Orla Morena – Livre
18h — Se Desconcierta el Concierto – Latin Duo (Argentina/Peru)
Local: Teatro de Arena – Orla Morena – Livre
SEGUNDA-FEIRA – 8/12
9h – “Vendê – Graça na Praça” – Nova Alvorada do Sul/MS
Local: CEU das Artes Lageado – Classificação: Livre
9h30 – “TICTAC – Um Esquete sobre o Tempo” – Três Lagoas/MS
Local: CEU das Artes Lageado – Classificação: Livre
9h – “Fuzarca” – Trupior (Dourados/MS)
Local: Praça CRAS Jd Noroeste — Classificação: Livre
14h – “Se Desconcierta el Concierto” – Latin Duo (Argentina/Peru)
Local: ETI Iracema Mª Vicente — Classificação: Livre
19h – “Jerônimo Show” – Circo Caramba (Americana/SP)
Local: Teatro de Arena – Orla Morena — Classificação: Livre
TERÇA-FEIRA – 9/12
9h – “Vendê – Graça na Praça” – Nova Alvorada do Sul/MS
Local: Praça CRAS Jd Noroeste — Classificação: Livre
9h30 – “TICTAC – Um Esquete sobre o Tempo” – Três Lagoas/MS
Local: Praça CRAS Jd Noroeste — Classificação: Livre
9h – “Saltimbembe Mambembancos” – Rosa dos Ventos (Presidente Prudente/SP)
Local: CEU das Artes Lageado — Classificação: Livre
18h – “Mix Dux” – Circo Dux (Rio de Janeiro/RJ)
Local: CCJOG — Classificação: Livre
19h – “La Trattoria” – Los Circo Los (São Paulo/SP)
Local: Teatro Aracy Balabanian — Classificação: Livre
QUARTA-FEIRA – 10/12
19h – “Desajustada” – Cia Pé de Vento (Florianópolis/SC)
Local: Teatro Prosa SESC
Classificação: 14 anos
Endereços dos LocaisTeatro Prosa SESC – R. Anhanduí, 200 – Centro
Teatro de Arena – Orla Morena – Av. Noroeste, 1535 – Vila Planalto
Teatro Aracy Balabanian / CCJOG – R. 26 de Agosto, 453 – Centro
CEU das Artes Lageado – R. Maria Del Horno Samper, 981 – Parque do Lageado
Praça CRAS Jd Noroeste – R. Barbacena, 685 – Jd. Noroeste
Flor e Espinho Teatro – R. Pedro Celestino, 3750 – Centro
Circo do Mato – R. Tonico de Carvalho, 263 – Amambaí
ETI – Escola de Tempo Integral Iracema Mª Vicente – R. Rotterdan 2053 – B. Rita Vieira