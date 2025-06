Corumbá é o município com mais área queimada no Brasil nos últimos 40 anos

Corumbá, no coração do Pantanal sul-mato-grossense, foi o município com maior área queimada acumulada no Brasil entre 1985 e 2024. Segundo dados do Relatório Anual do Fogo do MapBiomas, divulgados nesta terça-feira (23), mais de 3,8 milhões de hectares foram atingidos pelo fogo no território corumbaense ao longo das últimas quatro décadas.

O número equivale a 37% de toda a área queimada no estado de Mato Grosso do Sul no mesmo período. Para se ter ideia da dimensão, se Corumbá fosse um estado brasileiro, ocuparia a 13ª posição no ranking nacional de áreas queimadas.

Durante coletiva de imprensa, o coordenador de mapeamento do bioma Pantanal no MapBiomas, Eduardo Rosa, do MapBiomas, destacou os fatores que explicam a recorrência do fogo em Corumbá.