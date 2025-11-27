Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

GASTRONOMIA

Corumbá recebe aulas práticas de gastronomia durante o Festival do Pantanal

Inscrições abrem nesta sexta-feira no Centro de Convenções do Pantanal, com vagas limitadas

Arthur Ayres

Programação traz aulas práticas com foco em ingredientes e tradições pantaneiras - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Corumbá

O Festival Gastronômico do Pantanal será realizado entre o dia 2 a 6 de dezembro, em Corumbá. A unidade móvel de gastronomia do SENAC MS será uma das atrações do Festival Gastronômico do Pantanal e oeferece ao público uma programação especial de oficinas culinárias.

A unidade móvel, equipada como uma cozinha profissional completa, estará aberta para quem deseja aprender novas técnicas, experimentar sabores e mergulhar na culinária regional. Durante os cinco dias de Festival, chefs e culinaristas do SENAC MS conduzirão aulas práticas que destacam ingredientes, receitas e tradições do Pantanal.

O público poderá acompanhar de perto o preparo dos pratos, tirar dúvidas e vivenciar uma experiência imersiva em gastronomia, reforçando o caráter educativo e cultural do festival.

As inscrições para as oficinas terão início nesta sexta-feira(28), diretamente no Centro de Convenções do Pantanal, das 8h às 18h. As vagas são limitadas e permanecem abertas até serem totalmente preenchidas.

Confira abaixo as oficinas

02 DE DEZEMBRO/2025 (TERÇA-FEIRA)
08:00 – 10:00: Oficina: Confeitaria Vegana e Pão Funcional
17:30 – 18:30: Oficina: Aproveitamento integral da laranja: Biscoitos de laranja e farinha da casca da laranja
19:00 – 20:00: Oficina: Mãos na massa: Focaccia com nicola e ervas

03 DE DEZEMBRO/2025 (QUARTA-FEIRA)
08:00 – 10:00: Oficina: Mil folhas de mandioca com redução de puchero e crocante de carne seca
17:30 – 18:30: Oficina: Iscas de jacaré com maionese de limão
19:00 – 21:00: Oficina: Comida de Boteco

04 DE DEZEMBRO/2025 (QUINTA-FEIRA)
08:00 – 12:00: Oficina: Culinária para Merendeiras
18:00 – 19:00: Oficina: Ceviche
19:30 – 20:30: Oficina: Um clássico francês com regionalidade: Creme Brulé de Bocaiuva

05 DE DEZEMBRO/2025 (SEXTA-FEIRA)
08:00 – 12:00: Oficina: Chefinho kids (parte 1): lanches e doces (8 a 12 anos)
18:00 – 22:00: Oficina: Receba bem com risotos, vinhos e cervejas especiais

06 DE DEZEMBRO/2025 (SÁBADO)
08:00 – 12:00: Oficina: Chefinho kids (parte 2): lanches e doces (8 a 12 anos)
13:30 – 14:30: Oficina: Fudge de chocolate com café e baru
15:00 – 17:00: Oficina: Dadinho de abóbora com queijo Nicola
18:00 – 19:00: Oficina: Cupim de sol grelhado com mandioca e vinagrete verde
19:30 – 20:30: Oficina: Nhoque de banana da terra ao molho de pintado

*Com informações da Prefeitura de Corumbá

