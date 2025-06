Corumbá sedia seminário internacional com foco em dinâmicas de fronteira

Pesquisadores de pelo menos oito países estarão reunidos em Corumbá, entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro, para discutir os desafios e as oportunidades das regiões de fronteira na América Latina.

A cidade sul-mato-grossense recebe a 9ª edição do Seminário Internacional de Estudos Fronteiriços, que será realizada no Câmpus do Pantanal (CPan).

As inscrições para quem deseja submeter trabalhos seguem até 30 de junho, enquanto a participação como ouvinte será aberta à comunidade em geral, com inscrição prevista para agosto.

A programação vai além do ambiente acadêmico e inclui mesas temáticas, grupos de trabalho, colóquios, sessões de pôsteres, lançamentos de livros e visitas técnicas. Entre os destinos estão o Moinho Cultural, um assentamento rural em Corumbá e as cidades bolivianas de Puerto Quijarro e Puerto Suárez.

Debates transnacionais

Com o objetivo de ampliar o debate sobre fenômenos que ultrapassam os limites geográficos, o seminário terá a presença de especialistas do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, México, Paraguai e Estados Unidos.

Estão confirmados nomes como Adriana Dorfman (UFRGS), Bolivar Pêgo Filho (IPEA), Dolores Camacho Velázquez (UNAM, México), Glenn Martinez (Universidade do Texas), Iliana Reyes (Universidade do Arizona), entre outros.

Além disso, universidades brasileiras como UnB, UFRJ, UFF, UFPEL, Unila e UEL também estarão representadas nas mesas e grupos de trabalho.

Temas e bolsas para participantes internacionais

Os debates estarão distribuídos em sete eixos temáticos, que envolvem questões como:

Políticas públicas em regiões de fronteira

Migrações internacionais

Educação transfronteiriça

Saúde, meio ambiente e cultura nos territórios limítrofes

A comissão organizadora também irá oferecer cinco bolsas de participação no valor de 300 dólares, voltadas a estudantes de pós-graduação, pesquisadores em início de carreira e participantes de países fora da OCDE.

Para concorrer, é necessário ter um trabalho aceito no evento e enviar uma carta de intenções com link para currículo Lattes ou Orcid.

Evento se consolida como referência internacional

Criado em 2008, o seminário é realizado a cada dois anos e tem origem vinculada ao mestrado em Estudos Fronteiriços do CPan. De acordo com o coordenador da edição, professor Carlo Golin, o evento passou de uma proposta regional para um dos principais fóruns internacionais sobre o tema.

A partir de 2015, consolidou parcerias com instituições de pesquisa da América Latina e ampliou sua rede de cooperação com países da região e dos Estados Unidos.

Na edição mais recente, realizada em 2023, o seminário contou com a participação da Universidade Arturo Prat (Chile), da Associação Latinoamericana e do Caribe de Estudos de Fronteira (Alef), e apoio da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS).

Segundo Golin, a edição deste ano consolida a expansão internacional do evento. “A diversidade de parceiros e os temas contemporâneos em discussão mostram o compromisso contínuo com a construção de conhecimento que contribua com políticas públicas mais eficazes nas regiões de fronteira”, afirma.

*Com informações da UFMS