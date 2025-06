Corumbá sedia treinão da Corrida dos Poderes neste sábado

O segundo treinão preparatório para a 3ª Corrida dos Poderes será realizado neste sábado (28) em Corumbá, com largada às 7h30 na Praça Generoso Ponce. A atividade é gratuita e aberta à população, com percursos de caminhada de 3 km e corrida de 5 km.

A ação tem como objetivo incentivar a prática esportiva e promover a integração entre servidores públicos e a comunidade.

Além das provas, o evento contará com estrutura de apoio, espaço infantil e sorteio de brindes, com foco no bem-estar e segurança dos participantes. As inscrições podem ser feitas pela internet, e não há exigência de vínculo com o funcionalismo público para participar.

A Corrida dos Poderes chega à sua terceira edição em 2025 e está marcada para o dia 26 de outubro, em Campo Grande, em referência ao Dia do Servidor Público, celebrado no dia 28.

Neste ano, a organização ampliou o alcance do evento com treinões preparatórios em diferentes cidades do interior do estado.

O primeiro deles ocorreu em maio, em Ponta Porã, e reuniu mais de mil pessoas no Horto Florestal. Após Corumbá, estão previstos encontros em Três Lagoas (26/07), Campo Grande (28/08) e Costa Rica (20/09).

A Corrida dos Poderes é promovida de forma conjunta pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Assembleia Legislativa e Governo do Estado. Desde a primeira edição, em 2023, o evento tem atraído grande adesão. No ano passado, cerca de 3.500 pessoas participaram da prova em Campo Grande.

*Com informações do TJMS