CPI aponta falhas de fiscalização em gestão da Agetran durante depoimento de ex-presidente

A atuação da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) entre 2017 e 2024 esteve no centro da sexta audiência da CPI do Consórcio Guaicurus, realizada nesta segunda-feira (19), na Câmara Municipal de Campo Grande.

O inquirido foi o ex-presidente da agência, Janine de Lima Bruno, que foi cobrado sobre a falta de fiscalização do transporte coletivo e o não cumprimento de cláusulas do Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), assinado com o Tribunal de Contas do Estado em 2020.

TAG e auditorias ficaram incompletos, diz ex-gestor

O TAG previa uma série de medidas, como auditorias operacionais, controle da lotação dos ônibus e plano de manutenção preventiva dos elevadores. Ao ser questionado sobre o que foi efetivamente executado, Janine afirmou:

“Esse plano, depois de publicado, ele vai para o Tribunal de Contas […] Quando volta, eu já não estou mais lá.”

Ele também foi perguntado sobre a existência de um plano específico de manutenção preventiva dos elevadores dos veículos da frota. Em resposta, disse:

“Eu não me recordo disso. Preventiva… Não me recordo.”

Multas por superlotação não foram confirmadas

Um dos principais pontos de questionamento foi a ausência de penalidades aplicadas por superlotação, mesmo com relatos constantes da população. Janine foi direto ao dizer que não saberia informar se houve esse tipo de autuação:

“É simplesmente impossível eu me lembrar de cada multa que Agetran aplicou. Agetran aplicou milhares de multas, milhares de multas de trânsito e alguns milhares de multas de transporte.”

Em outro trecho da oitiva, minimizou a situação de superlotação em Campo Grande: