CPI do Transporte inicia oitivas com especialistas e ex-dirigentes

As investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Público da Câmara Municipal de Campo Grande avançam para uma nova fase em maio. Com a conclusão da análise documental e do diagnóstico inicial, será iniciada a etapa de oitivas, na qual especialistas e ex-gestores públicos serão ouvidos.

As sessões foram organizadas para ocorrer, preferencialmente, às segundas e quartas-feiras. Conforme informado pelo presidente da CPI, vereador Dr. Lívio, depoimentos extras poderão ser agendados de acordo com as necessidades da investigação.

A primeira audiência será realizada nesta segunda-feira, dia 28 de abril. Na ocasião, serão ouvidos a engenheira civil Maria Lúcia Mendonça Santos, especialista em mobilidade urbana pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e Gabriel Santos da Silva, usuário do transporte coletivo e especialista em mobilidade urbana e transporte público. Ambos deverão contribuir com análises técnicas e relatos sobre a prestação do serviço.

Em seguida, no dia 5 de maio, será ouvido José Mário Antunes da Silva, atual Diretor-Presidente da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg). Já no dia 7 de maio, o depoimento será prestado por Paulo da Silva, Diretor-Presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN).

Dando sequência às oitivas, no dia 12 de maio, dois auditores da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) prestarão esclarecimentos: Giuseppe A. P. Bitencourt, Auditor Chefe de Planejamento, e Luiz Cláudio Pissurno Chaves, Auditor Chefe de Execução.