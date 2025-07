Cresce busca por imóveis no litoral de SC por sul-mato-grossenses

O crescimento do mercado imobiliário no litoral norte de Santa Catarina tem despertado o interesse de investidores de Mato Grosso do Sul, especialmente de Campo Grande. A avaliação é do gerente comercial da Vetter Empreendimentos, Fernando Parra, que participou ao vivo nesta terça-feira (22) do programa Tarde da Massa, da Massa FM Campo Grande.

De acordo com ele, municípios como Penha e Balneário Piçarras têm atraído atenção não apenas pelo apelo turístico, mas também pela infraestrutura urbana, segurança e certificações ambientais, como o selo internacional Bandeira Azul, que garante a qualidade das praias.

“É uma região com logística fácil, praias próprias para banho e mais de 800 mil visitantes por ano. Isso torna o investimento seguro, tanto para lazer quanto para retorno financeiro”, afirmou Parra.

A Vetter está presente na região desde 2014 e já soma 22 empreendimentos, sendo nove entregues, 11 em construção e dois recém-lançados. Segundo o gerente, todos seguem diretrizes rígidas de planejamento urbano, com controle de altura dos prédios, limites de construção e preservação de áreas ambientais.

Ele destacou ainda que a conexão cultural e familiar entre sul-mato-grossenses e o Sul do Brasil tem impulsionado os negócios. “Muita gente de Campo Grande já frequenta essa parte do litoral e agora tem buscado opções para investir, morar ou passar temporadas com a família”, disse.

Parra ressaltou o perfil dos empreendimentos da Vetter, voltados ao alto padrão e com foco em exclusividade e atendimento personalizado. “A entrega dentro do prazo, o nível dos acabamentos e a proximidade com o cliente são diferenciais. A gente desenvolve os projetos com base em pesquisas e no que os clientes realmente valorizam”, completou.

A infraestrutura urbana também tem sido ampliada pelas prefeituras da região, com novos parques lineares, calçadões, avenidas e sistemas viários que facilitam o acesso às praias e reduzem o tempo de deslocamento.