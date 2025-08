CRF/MS chama atenção para uso de medicamentos e celebra chegada de indústria farmacêutica

O Dia Nacional da Farmácia, comemorado nesta terça-feira (5), reacende o debate sobre o papel do farmacêutico e a relação da população com os medicamentos. Em entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, a presidente do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul (CRF/MS), Daniely Proença, fez um alerta sobre os riscos do uso indevido de medicamentos e ressaltou a importância da atuação profissional no balcão das farmácias.

Segundo Daniely, a busca por soluções rápidas, como o uso das chamadas “canetas emagrecedoras”, tem crescido de forma preocupante. “É um medicamento. E todo medicamento traz riscos. Estamos falando de substâncias que, se usadas sem acompanhamento, podem causar reações adversas graves, até risco de morte”, destacou.

Canetas para emagrecer e uso sem prescrição

Nos últimos meses, a procura por injeções para perda de peso — que exigem prescrição médica — aumentou de forma expressiva, mas nem sempre acompanhada da devida orientação.

“Muitas pessoas conseguem acessar esses medicamentos sem receita, inclusive adquirindo fora do país ou por meio de revendas irregulares”, afirmou a presidente do CRF/MS.

A situação preocupa os profissionais de saúde, que têm registrado casos de efeitos colaterais relacionados ao uso sem supervisão médica. Para Daniely, a presença do farmacêutico na ponta do atendimento é essencial para orientar o paciente, identificar interações medicamentosas, prevenir automedicação e explicar o uso correto.

“O balcão da farmácia é um ponto crucial de orientação. O farmacêutico é o profissional do medicamento”, reforçou.

Armazenamento inadequado e descarte incorreto

Outro ponto levantado na entrevista foi o armazenamento incorreto dos medicamentos, hábito comum em muitas residências. “Guardar remédios no carro, na bolsa ou em locais úmidos, por exemplo, pode comprometer sua eficácia e até gerar riscos à saúde”, alertou.

Ela também defendeu que a população receba orientações sobre como fazer o descarte correto, evitando danos ao meio ambiente e acidentes domésticos.

Indústria farmacêutica em MS

No encerramento da entrevista, Daniely comentou o anúncio da instalação da primeira indústria farmacêutica de Mato Grosso do Sul, no município de Terenos. Para ela, o investimento representa uma conquista para o setor e para os moradores da região.

“É um grande avanço, tanto para a profissão quanto para a população local, que já está sendo capacitada. A fábrica vai gerar empregos e valorizar ainda mais a atuação do farmacêutico na linha de produção”, avaliou.

Confira a entrevista na íntegra: