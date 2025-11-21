Criadora da metodologia da Ciência e Fé palestra hoje na Capital

A psicanalista Ângela Sirino promove, nesta sexta-feira (21), palestra dedicada a organizar emoções e ressignificar experiências por meio de ferramentas práticas de autoconhecimento com o evento imersivo ‘Destinados para Curar’, na Arena Destino, em Campo Grande. Em entrevista à rádio Massa Campo Grande, a psicanalista destacou como funciona o processo de organização de emoções.

“Interessante éque muitas vezes nós achamos que a nossa vida é a mais difícil de todas, que não conseguimos superar traumas que nós vivenciamos e carregamos muitas vezes nas nossas dores em silêncio. E essa noite vai ser um momento especial, onde nós vamos trazer o que a gente aplica no nosso método, trabalhando com o inconsciente, com lúdicos e palavras que, enfim, vão poder acionar gatilhos e mostrar pra você que é possível, sim, reescrever a sua história”, afirmou Ângela.

QUEM É ÂNGELA SIRINO

Psicanalista clínica, pedagoga e sexóloga, Ângela atua como palestrante e formadora, com trajetória focada em desenvolvimento humano e saúde emocional. Ela também é CEO do Instituto Fazendo a Diferença (Instituto FD), que oferece formações e cursos em psicanálise e áreas correlatas.

Em 2025, lançou o livro “Caminhos de Esperança” (Editora Vida). A obra combina fundamentos da psicanálise e princípios bíblicos para orientar pessoas na ressignificação de traumas e emoções reprimidas. Este tema a autora tem discutido publicamente, incluindo a chamada Síndrome do Trauma Religioso (STR).

Outra frente recente é o longa “Uma Nova História”, que estreou. Nesse filme, Ângela protagoniza uma narrativa inspirada em casos reais de consultório sobre dor, cura e recomeço.