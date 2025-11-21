Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ENTREVISTA

Criadora da metodologia da Ciência e Fé palestra hoje na Capital

Evento em Campo Grande aborda traumas, autoconhecimento e práticas de fortalecimento emocional

Arthur Ayres

Psicanalista Ângela Sirino conduz a imersão ‘Destinados para Curar’ - Foto: Arthur Ayres/ Portal RCN67
Psicanalista Ângela Sirino conduz a imersão ‘Destinados para Curar’ - Foto: Arthur Ayres/ Portal RCN67

A psicanalista Ângela Sirino promove, nesta sexta-feira (21), palestra dedicada a organizar emoções e ressignificar experiências por meio de ferramentas práticas de autoconhecimento com o evento imersivo ‘Destinados para Curar’, na Arena Destino, em Campo Grande. Em entrevista à rádio Massa Campo Grande, a psicanalista destacou como funciona o processo de organização de emoções.

“Interessante éque muitas vezes nós achamos que a nossa vida é a mais difícil de todas, que não conseguimos superar traumas que nós vivenciamos e carregamos muitas vezes nas nossas dores em silêncio. E essa noite vai ser um momento especial, onde nós vamos trazer o que a gente aplica no nosso método, trabalhando com o inconsciente, com lúdicos e palavras que, enfim, vão poder acionar gatilhos e mostrar pra você que é possível, sim, reescrever a sua história”, afirmou Ângela.

QUEM É ÂNGELA SIRINO

Psicanalista clínica, pedagoga e sexóloga, Ângela atua como palestrante e formadora, com trajetória focada em desenvolvimento humano e saúde emocional. Ela também é CEO do Instituto Fazendo a Diferença (Instituto FD), que oferece formações e cursos em psicanálise e áreas correlatas.

Em 2025, lançou o livro “Caminhos de Esperança” (Editora Vida). A obra combina fundamentos da psicanálise e princípios bíblicos para orientar pessoas na ressignificação de traumas e emoções reprimidas. Este tema a autora tem discutido publicamente, incluindo a chamada Síndrome do Trauma Religioso (STR).

Outra frente recente é o longa “Uma Nova História”, que estreou. Nesse filme, Ângela protagoniza uma narrativa inspirada em casos reais de consultório sobre dor, cura e recomeço.

CONEXÃO DE ÁREAS

Ângela explica que as como as áreas da psicanálise, pedagogia, sexologia se conectam na prática e como funciona na imersão.

“Cada um de nós temos os nossos os nossos traumas, que estão guardados no nosso consciente ao longo da nossa vida. Então, quando a gente trabalha nessa área, a gente também tem a oportunidade de começar a ensinar que vem a questão da pedagogia. Vale lembrar que libido não é só a porção sexual. A libido é a porção de ter prazer na vida em fazer algo, em cumprir o seu propósito. Então é uma dança bem legal entre esses universos, podendo mostrar que altos e baixos fazem parte da nossa história e que é possível, sim, enfrentar cada uma das suas dores e histórias da sua vida”, explica Ângela.

O QUE O PÚBLICO PODE ESPERAR?

A programação da imersão prioriza linguagem prática e acolhimento. Os blocos incluem:

  • Clareza emocional: identificação de gatilhos e padrões que travam a rotina;
  • Ferramentas de ressignificação: passos objetivos para lidar com memórias e sentimentos difíceis;
  • Propósito na prática: como alinhar identidade e escolhas do dia a dia. fio condutor do trabalho de Ângela é a integração entre ciência e fé.

O foco é na aplicabilidade no cotidiano e no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Acompanhe a entrevista completa:

