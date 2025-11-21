Criadora da metodologia da Ciência e Fé palestra hoje na Capital

A psicanalista Ângela Sirino promove, nesta sexta-feira (21), palestra dedicada a organizar emoções e ressignificar experiências por meio de ferramentas práticas de autoconhecimento com o evento imersivo ‘Destinados para Curar’, na Arena Destino, em Campo Grande. Em entrevista à rádio Massa Campo Grande, a psicanalista destacou como funciona o processo de organização de emoções.
“Interessante éque muitas vezes nós achamos que a nossa vida é a mais difícil de todas, que não conseguimos superar traumas que nós vivenciamos e carregamos muitas vezes nas nossas dores em silêncio. E essa noite vai ser um momento especial, onde nós vamos trazer o que a gente aplica no nosso método, trabalhando com o inconsciente, com lúdicos e palavras que, enfim, vão poder acionar gatilhos e mostrar pra você que é possível, sim, reescrever a sua história”, afirmou Ângela.
QUEM É ÂNGELA SIRINO
Psicanalista clínica, pedagoga e sexóloga, Ângela atua como palestrante e formadora, com trajetória focada em desenvolvimento humano e saúde emocional. Ela também é CEO do Instituto Fazendo a Diferença (Instituto FD), que oferece formações e cursos em psicanálise e áreas correlatas.
Em 2025, lançou o livro “Caminhos de Esperança” (Editora Vida). A obra combina fundamentos da psicanálise e princípios bíblicos para orientar pessoas na ressignificação de traumas e emoções reprimidas. Este tema a autora tem discutido publicamente, incluindo a chamada Síndrome do Trauma Religioso (STR).
Outra frente recente é o longa “Uma Nova História”, que estreou. Nesse filme, Ângela protagoniza uma narrativa inspirada em casos reais de consultório sobre dor, cura e recomeço.
CONEXÃO DE ÁREAS
Ângela explica que as como as áreas da psicanálise, pedagogia, sexologia se conectam na prática e como funciona na imersão.
“Cada um de nós temos os nossos os nossos traumas, que estão guardados no nosso consciente ao longo da nossa vida. Então, quando a gente trabalha nessa área, a gente também tem a oportunidade de começar a ensinar que vem a questão da pedagogia. Vale lembrar que libido não é só a porção sexual. A libido é a porção de ter prazer na vida em fazer algo, em cumprir o seu propósito. Então é uma dança bem legal entre esses universos, podendo mostrar que altos e baixos fazem parte da nossa história e que é possível, sim, enfrentar cada uma das suas dores e histórias da sua vida”, explica Ângela.
O QUE O PÚBLICO PODE ESPERAR?
A programação da imersão prioriza linguagem prática e acolhimento. Os blocos incluem:
- Clareza emocional: identificação de gatilhos e padrões que travam a rotina;
- Ferramentas de ressignificação: passos objetivos para lidar com memórias e sentimentos difíceis;
- Propósito na prática: como alinhar identidade e escolhas do dia a dia. fio condutor do trabalho de Ângela é a integração entre ciência e fé.
O foco é na aplicabilidade no cotidiano e no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
Acompanhe a entrevista completa:
- Campo Grande
- Cotidiano
- Massa FM Campo Grande
- RCN 67
- Ângela Sirino
- autoconhecimento
- Caminhos de Esperança
- Campo Grande
- ciência e fé
- desenvolvimento humano
- Destinados para Curar
- equilíbrio emocional
- Grupo RCN
- imersão emocional
- Instituto FD
- Mato Grosso do Sul
- psicanálise
- psicologia
- ressignificação
- saúde emocional
- traumas