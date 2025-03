Criança de 2 anos morre afogada em piscina de salão de festas na Capital

Uma criança de 2 anos e 10 meses morreu afogada no fim da tarde deste domingo (9) em uma piscina de um salão de festas no bairro Jockey Clube. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

Segundo informações preliminares, a criança estava com familiares no local e entrou na piscina sem boia. Os parentes não perceberam quando a vítima escorregou para a parte funda da piscina. Cerca de 10 minutos depois, a criança foi encontrada no fundo da água.

Os familiares levaram a vítima à UPA Universitário por meios próprios. Equipes médicas tentaram a reanimação por 40 minutos, mas a criança não resistiu e teve o óbito confirmado por volta das 18h.

A Secretaria Municipal de Saúde emitiu um alerta sobre os riscos de afogamento, principalmente durante períodos de calor intenso, e reforçou a necessidade de atenção redobrada em locais com piscinas, rios, lagos e lagoas.