Criança e motorista presas em alagamento são resgatadas por trator na Ernesto Geisel

A chuva que atingiu Campo Grande na tarde desta quinta-feira (13), por volta das 14h30, provocou alagamentos, cortes de luz e prejuízos em diversos pontos da cidade.

O Córrego Segredo transbordou e alagou novamente no cruzamento da Avenida Ernesto Geisel com a Rachid Neder, o vídeo mostra o resgate de uma criança e da motorista de um Volkswagen Fox, que ficou preso em um ponto de alagamento.