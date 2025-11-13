Criança e motorista presas em alagamento são resgatadas por trator na Ernesto Geisel

A chuva que atingiu Campo Grande na tarde desta quinta-feira (13), por volta das 14h30, provocou alagamentos, cortes de luz e prejuízos em diversos pontos da cidade.
O Córrego Segredo transbordou e alagou novamente no cruzamento da Avenida Ernesto Geisel com a Rachid Neder, o vídeo mostra o resgate de uma criança e da motorista de um Volkswagen Fox, que ficou preso em um ponto de alagamento.
O vídeo mostra o momento em que um homem resgata a criança do Volkswagen Fox, em seguida a motorista sai devagar e caminha até o trator.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a chuva acumulou 24 milímetros em apenas uma hora, volume suficiente para o córrego transbordar e cobrir as duas pistas da Avenida.