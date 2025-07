Criança morre em Camapuã e pai é preso por estupro de vulnerável

Uma menina de 1 ano e 9 meses faleceu em Camapuã, na quarta-feira (9), após ser vítima de estupro. O pai da criança, um homem de 28 anos, foi preso em flagrante como suspeito do crime.

A mãe levou a criança ao posto de saúde da Vila Industrial devido a uma insuficiência respiratória, já que a menina estava em tratamento contínuo por traqueostomia. Encaminhada ao hospital municipal, a vítima não resistiu e faleceu na manhã do mesmo dia.

Durante o atendimento médico, profissionais identificaram vestígios de abuso sexual, o que levou à abertura de uma investigação.

Equipes policiais compareceram ao hospital para apurar os fatos. Em depoimento, o pai confessou ter praticado atos libidinosos contra a filha. No interrogatório formal, ele confirmou o crime e foi indiciado por estupro de vulnerável com resultado morte.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico e Odontológico Legal (IMOL) de Costa Rica para exames necroscópico e sexológico. As investigações seguem por meio de inquérito policial, e os laudos serão enviados ao Poder Judiciário e ao Ministério Público Estadual.

O delegado Matheus Vital, responsável pelo caso, informou que as diligências continuam para esclarecer os fatos. A identidade do suspeito e da vítima não foi divulgada para proteger o andamento do processo.

*Com informações da PCMS