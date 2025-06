Crianças lideram ação contra o Aedes aegypti em Campo Grande

Mobilização reúne mais de 700 jovens em campanha de combate ao mosquito nas comunidades

Mais de 700 crianças e adolescentes participaram de uma grande mobilização educativa de combate ao mosquito Aedes aegypti em Campo Grande. A ação faz parte do projeto “Juntos contra o mosquito: Cuidando da Nossa Comunidade”, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), em parceria com os Clubes de Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Na primeira fase do projeto, 28 clubes desenvolveram atividades dentro de suas comunidades, promovendo o “Dia D” de enfrentamento ao mosquito. As ações ocorreram nos dias 1º, 7 e 8 de junho, com foco em orientações educativas, distribuição de materiais informativos e visitas a feiras, mercados, residências e pontos estratégicos. O encerramento foi realizado no último domingo, 15 de junho, com a participação do Clube Sentinelas do Portal, no bairro Portal da Lagoa.

De acordo com a superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiental, Veruska Lahdo, envolver crianças diretamente nas ações de combate fortalece a estratégia de educação em saúde.

“Elas se tornam disseminadoras de informações dentro de suas casas e comunidades, o que potencializa o impacto das ações”, destacou.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, também ressaltou a força da parceria.

“Essa união do poder público com as instituições sociais mostra como é possível alcançar resultados efetivos. É gratificante ver esse engajamento e perceber que estamos formando cidadãos conscientes desde cedo”, afirmou.

O projeto foi estruturado após reuniões realizadas nos dias 17 de abril e 15 de maio, com a participação da equipe técnica da CCEV e da direção regional dos Desbravadores, representada pelo pastor Rodrigo Assi. Cada clube recebeu orientações específicas e suporte técnico da Sesau, incluindo materiais educativos e treinamentos.

Ações e Impacto da Mobilização

A atuação dos Desbravadores foi considerada essencial para ampliar o alcance das ações. Segundo o coordenador da CCEV, Vagner Ricardo, a participação dos jovens permitiu chegar a locais onde o poder público enfrenta mais dificuldades.

“As ações mostraram que essa é uma estratégia viável, eficiente e de grande alcance social”, avaliou.

O assessor técnico da CCEV, Francisco Renan Dias, explicou que a ideia de incluir os Desbravadores surgiu como uma forma de ampliar o impacto educativo.

“Os agentes de saúde já fazem um trabalho importante, mas com o apoio dos clubes conseguimos promover ações simultâneas e impactar diretamente centenas de famílias”, afirmou.

Renan também reforçou que o engajamento de crianças e adolescentes é essencial para a construção de comunidades mais conscientes.

“Eles cobram, lembram, orientam e se tornam multiplicadores de boas práticas onde vivem”, completou.

Expansão e Próximos Passos

A expectativa é que, nas próximas etapas, o projeto seja expandido para envolver todos os clubes de Desbravadores de Campo Grande, o que pode significar a participação de mais de 6 mil crianças e adolescentes em ações de educação, prevenção e promoção da saúde.

Interessados em agendar atividades futuras podem entrar em contato pelo telefone (67) 99321-4487 ou pelo e-mail [email protected].