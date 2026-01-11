Pai abandona crianças de 4 e 7 anos dentro de carro e vai dormir em casa

Duas crianças, de 7 e 4 anos, foram encontradas sozinhas e chorando dentro de um carro estacionado na Avenida Senador Antônio Mendes Canale, na madrugada desta sexta-feira (10), na região do bairro Pioneiros, em Campo Grande. A situação foi percebida por uma mulher que passava pelo local, por volta das 4h30, e decidiu acionar a Polícia Militar ao notar que os menores estavam sem acompanhamento de um adulto.

Segundo as informações apuradas no atendimento inicial, a testemunha permaneceu no local até a chegada da equipe policial. Em seguida, os militares localizaram um celular dentro do veículo e tentaram contato a partir do aparelho, o que permitiu que familiares fossem identificados. Assim, a avó das crianças compareceu e informou o endereço do pai, possibilitando o deslocamento da guarnição até a residência indicada.

Pai é Encontrado Dormindo e Crianças Sozinhas no Carro

No endereço fornecido, o homem foi encontrado dormindo. Aos policiais, ele afirmou que havia deixado os filhos dentro do carro por volta das 2h30 para sair, primeiro para correr e depois para comprar bebidas alcoólicas. No interior do veículo, ainda conforme o registro, latas de cerveja foram vistas, o que reforçou a suspeita de que as crianças permaneceram por um período prolongado em situação de vulnerabilidade.

Diante do relato e do contexto observado, o pai foi algemado como medida de segurança e não apresentava lesões aparentes no momento da abordagem. Em seguida, ele foi conduzido à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) – Cepol, onde a ocorrência foi registrada e os procedimentos de praxe foram adotados.

Investigação e Medidas Legais

O caso foi encaminhado para apuração, e a situação de risco das crianças passou a ser analisada pelas autoridades competentes após o registro. A investigação deve avaliar eventuais medidas legais e a condição de negligência, além de possíveis encaminhamentos voltados à proteção dos menores.

Casos envolvendo risco a crianças e adolescentes podem ser comunicados às autoridades. Em emergências, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190. Denúncias também podem ser feitas pelo Disque 100, canal nacional de direitos humanos.