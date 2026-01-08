Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

MEIO AMBIENTE

Crimes ambientais somam quase R$ 13 milhões em multas em 2025 no Pantanal

Balanço da Policia MIlitar Ambiental aponta quase 7 mil abordagens, mais de 700 denúncias atendidas

Karina Anunciato

Multas e incluem crimes contra a fauna, a flora, a pesca e o uso irregular de recursos naturais (Foto: Reprodução/ PMA)
Multas e incluem crimes contra a fauna, a flora, a pesca e o uso irregular de recursos naturais (Foto: Reprodução/ PMA)

A Polícia Militar Ambiental autuou 445 crimes ambientais em 2025 na região da Bacia do Rio Paraguai, que abrange áreas do Pantanal sul-mato-grossense. As infrações resultaram em R$ 12,6 milhões em multas e incluem crimes contra a fauna, a flora, a pesca e o uso irregular de recursos naturais.

Segundo balanço do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, parte das autuações ocorreu durante operações específicas voltadas ao combate de práticas de maior impacto ambiental. Ao longo do ano, a corporação também atendeu 721 denúncias feitas pela população.

Ações de Fiscalização e Patrulhamento Ambiental

As ações de fiscalização se estenderam por áreas urbanas, rurais e fluviais, com abordagens a pessoas, veículos e embarcações. No patrulhamento ambiental, os policiais percorreram mais de 43 mil quilômetros por terra e pouco mais de 4 mil quilômetros em rios e áreas alagadas.

Na fiscalização da pesca, foram vistoriadas mais de 31 toneladas de pescado, com apreensão de cerca de 1,5 tonelada por irregularidades. O objetivo, segundo a corporação, é conter a pesca ilegal e preservar os estoques pesqueiros que sustentam comunidades ribeirinhas.

Iniciativas Educacionais e de Orientação

Além da repressão, a Polícia Militar Ambiental realizou ações educativas e de orientação ao longo do ano, voltadas a moradores, pescadores e produtores rurais da região considerada uma das mais sensíveis do país do ponto de vista ambiental.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Iniciativa do Sebrae/MS e do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, orienta ações estratégicas para o período de 2025 a 2028. - Foto: Divulgação.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Jaraguari lança Plano de Desenvolvimento Municipal com foco no fortalecimento da economia local

Na manhã desta terça-feira (20), o município de Jaraguari deu um importante passo em direção ao crescimento sustentável e à valorização da economia local com o lançamento do Plano de Desenvolvimento Municipal (PDM). O plano é uma das entregas do programa Cidade Empreendedora, uma iniciativa promovida pelo Sebrae/MS e pelo Governo do Estado, em parceria […]