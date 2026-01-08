Crimes ambientais somam quase R$ 13 milhões em multas em 2025 no Pantanal

A Polícia Militar Ambiental autuou 445 crimes ambientais em 2025 na região da Bacia do Rio Paraguai, que abrange áreas do Pantanal sul-mato-grossense. As infrações resultaram em R$ 12,6 milhões em multas e incluem crimes contra a fauna, a flora, a pesca e o uso irregular de recursos naturais.

Segundo balanço do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, parte das autuações ocorreu durante operações específicas voltadas ao combate de práticas de maior impacto ambiental. Ao longo do ano, a corporação também atendeu 721 denúncias feitas pela população.

Ações de Fiscalização e Patrulhamento Ambiental

As ações de fiscalização se estenderam por áreas urbanas, rurais e fluviais, com abordagens a pessoas, veículos e embarcações. No patrulhamento ambiental, os policiais percorreram mais de 43 mil quilômetros por terra e pouco mais de 4 mil quilômetros em rios e áreas alagadas.

Na fiscalização da pesca, foram vistoriadas mais de 31 toneladas de pescado, com apreensão de cerca de 1,5 tonelada por irregularidades. O objetivo, segundo a corporação, é conter a pesca ilegal e preservar os estoques pesqueiros que sustentam comunidades ribeirinhas.

Iniciativas Educacionais e de Orientação

Além da repressão, a Polícia Militar Ambiental realizou ações educativas e de orientação ao longo do ano, voltadas a moradores, pescadores e produtores rurais da região considerada uma das mais sensíveis do país do ponto de vista ambiental.