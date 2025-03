Curral 67 agita Campo Grande com show histórico de Bruno & Barreto

No último sábado (29), Campo Grande foi palco de uma grande festa sertaneja. O evento Curral 67, realizado no Gran Murano Buffet, reuniu mais de 3 mil fãs apaixonados pelo estilo e marcou a primeira apresentação da dupla Bruno & Barreto na capital sul-mato-grossense.

Dupla aproveitou cada momento do show junto ao público – Fotos: Redes Sociais/Bruno & Barreto

Público animado e expectativas nas alturas

Desde cedo, a energia do público já indicava que a noite seria inesquecível. Entre os presentes, a ansiedade para ver a dupla era evidente. “Espero cantar várias músicas e aproveitar muito”, comentou uma das espectadoras. Outro fã destacou a emoção do momento: “A expectativa tá alta demais! Primeira vez deles aqui, sou grande fã, então vai ser um senhor show”.

E a animação foi garantida! Entre um gole e outro, o hit “Farra, Pinga e Foguete” foi citado como hino da noite. “Tranquilo nunca! Aqui é farra, pinga e foguete”, brincou uma espectadora, reforçando o clima de festa.

A história por trás do Curral 67

O evento Curral 67 surgiu de uma ideia entre amigos. Os organizadores Raphael Zandavalli, João Guilherme Salgueiro e Luiz Gustavo Zandavalli contaram que o projeto começou de forma despretensiosa. “A gente queria fazer algo pequeno, só para amigos, mas a primeira edição cresceu muito e foi um sucesso”, relembrou João Guilherme.

O nome do evento também teve um processo curioso. “Fomos tentando vários nomes, até que um dia saiu Curral 67 e pegou”, revelou Raphael.

Estrutura completa promoveu uma grande experiência para o público presente – Foto: Redes Sociais/Bruno & Barreto

A segunda edição consolidou o sucesso do evento e já trouxe novidades: a terceira edição já tem data marcada! Será no dia 7 de junho, com Pedro Sanchez & Thiago como atração principal. Mas as surpresas não param por aí! Segundo os organizadores, a próxima edição acontecerá em um espaço ainda maior, garantindo mais estrutura e conforto para o público. “Queremos oferecer uma experiência única para quem vem curtir o Curral 67”, destacou Luiz Gustavo.

Bruno & Barreto: uma noite para entrar na história

Barreto em interação constante com o público – Foto: Redes Sociais/Bruno & Barreto

A atração principal da noite, a dupla Bruno & Barreto, não escondeu a felicidade em se apresentar na cidade. “Estávamos ansiosos. Muita gente pedia esse show, mas nunca dava certo. Hoje deu, e vai ser um sucesso!”, afirmou Bruno.

Além disso, a dupla celebrou o carinho do público sul-mato-grossense e revelou planos para 2025. “Ano que vem completamos 10 anos de carreira e vamos lançar dois DVDs. Vai ter muita música nova!”, adiantou Barreto.



Confira a entrevista completa com os homi!

Uma noite inesquecível

Com uma estrutura impecável, um público animado e uma dupla que fez história no sertanejo, a segunda edição do Curral 67 deixou claro que veio para ficar. Para quem perdeu ou já quer reviver a experiência, a próxima edição promete ser ainda maior, com um novo espaço e muitas surpresas.

Então, já anota na agenda: dia 7 de junho tem mais! 🎶🔥