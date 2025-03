Cursinho da UFMS abre inscrições para 800 vagas até 25 de março

Estão abertas até o dia 25 de março as inscrições para o Cursinho UFMS, iniciativa voltada para estudantes que desejam se preparar para o Vestibular e para o Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

O cadastro deve ser feito pelo site cursinho.ufms.br, e as aulas terão início em 31 de março, seguindo até 5 de dezembro.

Serão oferecidas 800 vagas, divididas entre turmas do primeiro e do segundo semestre de 2025. O cursinho é destinado a alunos que já concluíram ou estão finalizando o ensino médio, tanto de escolas públicas quanto privadas.

As aulas abrangem todas as áreas do conhecimento exigidas nos processos seletivos, como Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Redação. O ensino será remoto, com transmissão ao vivo de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, e as aulas ficarão disponíveis para revisão na plataforma virtual da UFMS.

Além do conteúdo acadêmico, os alunos contam com apoio motivacional e orientação vocacional, oferecidos em parceria com o curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas da UFMS. O objetivo é auxiliar os estudantes a lidarem com a pressão dos vestibulares e com as decisões sobre a vida profissional.

De acordo com o coordenador do cursinho, Edivaldo Araújo, a iniciativa tem gerado bons índices de aprovação nos mais variados cursos da UFMS. “Nos últimos anos, mais de 150 alunos conseguiram ingressar na Universidade por meio do cursinho. Nosso diferencial é que todas as aulas são ao vivo e ficam gravadas para revisão. Além disso, não há mensalidade, apenas uma taxa única de matrícula”, explica.

A taxa de matrícula é de R$ 400, podendo ser paga via boleto, Pix ou cartão de crédito. Alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, podem solicitar isenção da taxa até o dia 20 de fevereiro. A gratuidade está limitada a 20% das vagas.

*Com informações da UFMS