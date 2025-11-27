Curso de Estética do Senac aposta em prática desde o 1º semestre

A Faculdade Senac-MS abriu inscrições para o vestibular do curso de Estética e Cosmética, uma das formações mais procuradas por quem deseja atuar na área da beleza e do bem-estar. Segundo a coordenadora do curso, Lígia Moura, o grande diferencial da graduação é o foco prático desde o primeiro semestre, aliado ao uso de laboratórios completos e professores que atuam no mercado.

Lígia explica que a formação inclui estética facial, corporal e capilar, além de práticas integrativas, como terapias de spa, e disciplinas de estética avançada, incluindo procedimentos injetáveis. O curso também incorpora conteúdos de gestão e empreendedorismo, permitindo que o aluno conclua a graduação apto a abrir o próprio negócio.

O processo seletivo é simples: o candidato se inscreve no site do Senac e agenda a prova, que pode ser realizada de forma presencial ou online. Para se sair bem, afirma a coordenadora, é essencial ter boa escrita e capacidade de interpretação de texto.

O mercado da estética, segundo Lígia, está em forte expansão, o que exige profissionais preparados e com domínio das técnicas mais atuais. “O setor está aquecido, e o Senac entrega o aluno pronto para atender às demandas de estética avançada, algo muito solicitado hoje”, afirma.

A coordenadora destaca ainda que o curso inclui disciplinas como visagismo e maquiagem, reforçando a formação ampla na área da beleza.

Lígia orienta que os interessados acompanhem as redes sociais e o site do Senac para obter todas as informações. “Estamos esperando os novos candidatos. O Senac oferece estrutura, prática e formação alinhada ao mercado”, concluiu.

Acompanhe a entrevista completa: