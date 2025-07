Curso de idiomas da UEMS custa menos R$2,50 por dia e tem inscrições abertas

Com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino de línguas estrangeiras, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para os cursos de inglês, espanhol, francês e Libras. A iniciativa é promovida pelo Núcleo de Ensino de Línguas (NEL). Ela contempla tanto a comunidade acadêmica quanto o público externo.

Com início das aulas previsto para 9 de agosto, os cursos custam apenas R$ 425 por semestre — o que equivale a menos de R$ 2,50 por dia. Para estudantes de graduação, pós-graduação, servidores e colaboradores da UEMS, o valor é reduzido para R$ 345, mediante comprovação institucional. Os cursos são ministrados por professores qualificados e utilizam materiais didáticos atualizados.

As aulas serão oferecidas majoritariamente de forma online, com exceção do curso de Libras e do nível sete do inglês avançado, que ocorrerão presencialmente. A flexibilidade do formato remoto tem atraído alunos que buscam conciliar rotina com aprendizado de qualidade.

As inscrições devem ser feitas por meio do formulário digital divulgado pelo NEL ou pelo e-mail oficial [email protected]. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (67) 99821-5926.

Teste de Nivelamento e Inscrições

Para aqueles que já possuem conhecimento prévio e desejam ingressar em níveis mais avançados, a opção de Teste de Nivelamento está disponível. A taxa única é de R$ 55 e a solicitação pode ser feita diretamente no formulário de pré-matrícula. A equipe do NEL entrará em contato com as instruções após o envio do pedido.

O edital com todos os prazos, critérios e detalhes sobre os cursos pode ser acessado pela internet. A ação é coordenada pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC/UEMS), por meio do NEL. Este núcleo foi criado em 2012 e é formado por docentes efetivos do curso de Letras da unidade de Campo Grande.

Ensino de Línguas com Qualidade

Reconhecido pela experiência de seus professores em projetos de pesquisa nacionais e internacionais, o NEL consolida-se como referência no ensino de línguas. Ele se destaca pela qualidade, acessibilidade e compromisso social.