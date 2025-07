Curso gratuito de costura oferece vagas com encaminhamento para entrevistas

Estão abertas as inscrições para o curso básico de Corte e Costura, voltado à qualificação de profissionais para atuação imediata na indústria de confecção instalada no Polo Empresarial Norte, em Campo Grande. Com mais de 100 vagas de emprego disponíveis, a capacitação é uma oportunidade para quem deseja se preparar e já participar de processos seletivos.

A formação será realizada na unidade móvel do Senai, estacionada em frente ao Parque Tarsila do Amaral, no bairro Nova Lima. Ao todo, serão três turmas com 20 alunos cada. As aulas têm carga horária de 8 horas e acontecerão nos dias 28, 29 e 30 de julho, das 8h às 12h e das 13h às 18h.

O conteúdo abrange noções básicas de costura e operação de máquinas industriais. Ao término do curso, os participantes serão direcionados para entrevistas com a empresa contratante. A iniciativa tem como foco principal os moradores da região Norte da cidade, mas está aberta a todos os interessados.

As inscrições podem ser feitas até 25 de julho pelo formulário online ou presencialmente até o dia 28, diretamente no local do curso, caso ainda restem vagas. Para se inscrever, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade e comprovante de residência.

Corte e Costura Básico

Onde: Unidade móvel do Senai – em frente ao Parque Tarsila do Amaral, bairro Nova Lima

Datas: 28, 29 e 30 de julho

Carga horária: 8 horas por turma

Vagas: 20 por turma

Inscrição online: até 25/07 pelo link https://forms.gle/BYbFyVkyp833sCk3A

Inscrição presencial: até 28/07, no local (se houver vagas)