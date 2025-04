Curso gratuito prepara setor turístico de Campo Grande para impactos da Rota Bioceânica

Com a aproximação da conclusão da Rota Bioceânica, que deve ligar o Brasil aos portos do Pacífico passando por Paraguai, Argentina e Chile, Campo Grande começa a se preparar para um novo ciclo de oportunidades e desafios no turismo.

No próximo dia 8 de abril, a cidade recebe o Curso de Qualificação em Turismo de Base Territorial, voltado a profissionais que atuam no setor.

A capacitação é organizada pela UFMS em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, e será realizada das 13h às 17h, na sede do Sebrae-MS, na Avenida Mato Grosso, 1661. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis neste link.

O objetivo é preparar o trade turístico local — guias, empresários, agentes, produtores culturais — para lidar com o potencial aumento no fluxo de visitantes e as novas demandas econômicas e culturais que o corredor bioceânico pode gerar.

O curso terá três módulos:

Governança e Empreendedorismo Aplicado ao Turismo

Cultura Aplicada ao Turismo

Planejamento Estratégico Aplicado ao Turismo

A proposta é valorizar as identidades locais e integrar o conhecimento de povos e comunidades tradicionais ao planejamento de roteiros e experiências turísticas. A qualificação também mira na criação de ofertas sustentáveis, respeitando os territórios e promovendo inclusão.

*Com informações da Prefeitura de CG