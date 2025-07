Curso orienta produtores sobre exportação e competitividade na aquicultura

Piscicultores, técnicos da indústria e profissionais que atuam com exportação de pescado já podem acessar um novo curso sobre competitividade na aquicultura. A capacitação integra a trilha de aprendizado “Aquacompete”, composta por três módulos e desenvolvida para fortalecer a inserção do setor aquícola brasileiro em mercados exigentes, inclusive no exterior.

A iniciativa é da Embrapa Pesca e Aquicultura, por meio da plataforma de capacitações e-Campo. O primeiro módulo, intitulado Aquicultura Competitiva e Mercado Externo, já está disponível e aborda desde a estruturação de arranjos produtivos até exigências sanitárias.

Segundo a responsável técnica da formação, a veterinária Renata Melon, a proposta é orientar o setor sobre os conceitos que pautam o mercado internacional, além de destacar os fatores que tornam a produção mais competitiva.

Os próximos módulos, com previsão de lançamento até dezembro, tratarão de protocolos de exportação, conformidade legal e boas práticas de gestão.

De acordo com a especialista, mercados com maior retorno financeiro — como o externo, nichos especializados e grandes redes varejistas — podem ser acessíveis mesmo para agroindústrias que trabalham com pequenos e médios produtores, desde que estejam integradas e em conformidade com a legislação.

“A aquicultura brasileira precisa encontrar formas de se qualificar e se posicionar como fornecedora de um produto competitivo no mercado global, como acontece com as demais proteínas que nosso país exporta”, afirma Renata.

Ela ressalta ainda que o setor deve se espelhar nas cadeias consolidadas de bovinos, suínos e aves, que já possuem estruturas maduras e facilitam, inclusive, o acesso ao crédito rural.

A formação também propõe ampliar o debate sobre a profissionalização do setor por meio da criação de clusters e modelos de integração. Para Renata, o papel da indústria é estratégico nesse processo, ao coordenar a cadeia produtiva com foco na qualidade do pescado.

“Sem a profissionalização adequada em todos os aspectos que envolvem a aquicultura, o setor continuará com duas cooperativas dominando o mercado e um sem-número de pequenos produtores desarticulados, espalhados por aí”, conclui.

O curso concede certificado e pode ser acessado neste endereço.

*Com informações da Embrapa