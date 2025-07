Cursos de idiomas da UEMS têm inscrições abertas com mensalidades acessíveis

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para os cursos do Núcleo de Ensino de Línguas, que oferece aulas de inglês, espanhol, francês e libras.

A iniciativa, com mais de dez anos de atuação, é voltada tanto para servidores e acadêmicos quanto para a comunidade em geral.

Segundo a coordenadora do projeto, professora Aline Saddid Chaves, a proposta é democratizar o acesso ao ensino de idiomas com qualidade e preço acessível. As mensalidades ficam em torno de R$ 425 para o público em geral e R$ 345 para servidores, acadêmicos e terceirizados, o que equivale a cerca de R$ 2,50 por dia.

“É uma proposta de cursos de qualidade, com baixo custo e ministrados por professores doutores da universidade, formados em idiomas como inglês, francês e espanhol”, explicou a professora.

Como funciona a inscrição

Os interessados podem se inscrever diretamente pelo site da UEMS. Quem já tem conhecimento prévio do idioma pode fazer um teste de nivelamento, no valor de R$ 55, realizado por meio de entrevista on-line.

Aline destacou que a procura por cursos de idiomas é tradicionalmente alta e que aprender outra língua amplia oportunidades pessoais e profissionais.

Expansão para outras unidades

O núcleo oferece ainda provas de proficiência e planeja expandir a oferta de cursos para outras unidades da universidade. Segundo Aline, a unidade de Dourados, sede da UEMS, terá novas turmas de inglês e espanhol.

“Aprender um novo idioma é entrar no universo do outro, abrir portas para turismo, trabalho e relações pessoais. Queremos que cada vez mais pessoas tenham acesso a essa oportunidade”, afirmou.

Onde buscar informações

Os detalhes sobre inscrições e cursos podem ser encontrados no Instagram, no Facebook ou no site da universidade.

Confira a entrevista na íntegra: