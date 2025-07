Cursos gratuitos abrem portas para renda e empreendedorismo em MS

Diversos cursos profissionalizantes gratuitos estão transformando a rotina de moradores da Capital e do interior de Mato Grosso do Sul. Com foco em pessoas fora do mercado de trabalho e jovens que buscam novas oportunidades, as aulas vêm atraindo alunos interessados em aprender e empreender, especialmente nas áreas de gastronomia e beleza.

Somente entre os atendidos pelo programa da Sead são mais de 5 mil pré-inscrições em mais de 110 cursos.

Em Ponta Porã, por exemplo, uma turma de 20 alunos aprendeu a fazer bolos de pote com técnicas simples e criativas. Entre eles, Livrada Carvalho decidiu participar para gerar renda extra. “Me interessei porque gosto de vender. Não teria condições de pagar por um curso como esse, e quero muito aprender”, conta. Já Alex Divino da Cruz vê na qualificação uma chance de abrir o próprio negócio. “Quero aprender tudo que puder para garantir uma renda no futuro.”

A professora Letícia Soares, que ministra as aulas, explica que o conteúdo foi pensado para ser acessível e aplicável à realidade dos alunos. “Ensinamos receitas com ingredientes simples e alternativos, que podem ser facilmente encontrados e têm custo mais baixo, sem comprometer o sabor ou a apresentação.”

Letícia destaca ainda a alta procura pelos cursos e o impacto positivo da iniciativa. “Fico feliz em ver tanta gente interessada em estudar. Muitos saem das aulas com vontade de aprender mais, voltar a estudar e seguir em frente com seus sonhos.”

As inscrições seguem abertas para novos cursos ao longo do ano, com diferentes áreas de formação e aulas presenciais em várias cidades do estado.