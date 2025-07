Curta-metragem “Les Garçons” estreia no MIS em Campo Grande

O curta-metragem de ficção Les Garçons estreia nesta quinta-feira (10), às 19h, no Museu da Imagem e do Som (MIS), em Campo Grande. A produção será exibida novamente na sexta-feira (11), no mesmo horário e local. A entrada é gratuita e ambas as sessões contarão com acessibilidade comunicacional — legendas em português, audiodescrição e intérpretes de Libras durante o bate-papo com a equipe após a exibição.

Dirigido por Bruno Nishino e Marco Calábria, com roteiro de Breno Moroni e direção de fotografia de Deivison Pedrê, o filme é inspirado na peça homônima escrita por Moroni em 2004, em Portugal. A adaptação para o cinema traz uma abordagem dramática e visualmente cuidadosa sobre temas como solidão, ausência, memórias e arrependimentos da velhice.

Les Garçons foi gravado em Corumbá e tem como protagonistas os atores Fábio Arruda e Salim Haqzan, que também assina a direção de arte. A ambientação remete a um restaurante francês decadente, onde um maître idoso aguarda, em vão, a chegada de uma mulher para um jantar. O cenário foi construído com objetos emprestados por famílias locais, reforçando a identidade regional da produção.

A trilha sonora é assinada pelo grupo sul-mato-grossense Flor de Pequi, e a estética do filme é inspirada nos pintores franceses do século XIX. O filme também será exibido também em Corumbá e Nova Andradina, com debates abertos ao público e participação de profissionais das áreas de psicologia, direito e cultura.

O projeto foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio de edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), com apoio do Ministério da Cultura (MinC) e do Governo do Estado.

O MIS está localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar – Centro. A recomendação é que o público chegue com 15 minutos de antecedência.

Serviço

Exibição do curta-metragem “Les Garçons”

Local: MIS – Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar, Centro

Dias: 10 e 11 de julho

Horário: 19h

Entrada gratuita