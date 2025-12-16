Custodiados participam do Enem PPL em 41 unidades prisionais de Mato Grosso do Sul

Custodiados do sistema prisional de Mato Grosso do Sul participam, nesta terça e quarta-feira (16 e 17 de dezembro), da aplicação do Enem PPL (Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade). As provas ocorrem no período vespertino, dentro das próprias unidades prisionais e patronatos penitenciários, seguindo rigorosamente os protocolos de segurança, sigilo e fiscalização estabelecidos pelo Inep.

Neste ano, 2.507 custodiados foram inscritos no exame em Mato Grosso do Sul. A aplicação acontece em 41 unidades prisionais e patronatos, distribuídas em 118 salas, número que supera a meta estipulada para 2025, que era de 2.359 participantes. Com esses dados, o avanço das políticas educacionais no sistema penitenciário do Estado avança.

Além dos internos do regime prisional estadual, o Enem PPL também é aplicado a jovens em cumprimento de medidas socioeducativas e a custodiados da Penitenciária Federal de Campo Grande, cujos números não estão incluídos no total divulgado pela Agepen.

Em 2024, o exame contou com 1.965 inscritos e, em 2023, com 1.836. Em comparação com o ano passado, o aumento em 2025 é de aproximadamente 27,6%. Já em relação a 2023, o crescimento chega a 36,6%, indicando maior adesão e fortalecimento das ações educacionais no sistema prisional.

Estrutura das provas

O Enem PPL segue o mesmo formato do exame aplicado ao público externo. São quatro provas objetivas, com 45 questões de múltipla escolha cada, além de uma redação em Língua Portuguesa, avaliando as áreas de conhecimento do ensino médio.