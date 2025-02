De rival a aliada política

Depois de perder a disputa para o Governo do Estado, em 2022, e a Prefeitura de Campo Grande, em 2024, Rose Modesto (União Brasil) já tem plano definido para 2026. Ela não tem mais a intenção de concorrer, de novo, o governo estadual. Em vez de partir para o confronto com o governador Eduardo Riedel (PSDB), Rose decidiu de se unir a ele, em 2026.

O plano de Rose Modesto é ajudar o União Brasil a eleger, pelo menos, dois deputados federais em Mato Grosso do Sul. Na aliança com Riedel, ela vai colocar na mesa outras propostas. Rose vai pedir ao União Brasil a indicação do vice-governador ou de um candidato a senador. “Ainda temos tempo para acertar esses detalhes“, comentou.

Rose não sinalizou disposição de ser, mais uma vez, vice-governadora. A ideia dela é voltar à Câmara dos Deputados para o partido. É que a direção nacional do União Brasil está dando prioridade à eleição de deputados federais.

E Rose recebeu a incumbência da cúpula nacional do partido de organizar as candidaturas de deputados federais em todo o País. Além de ser a coordenadora nacional do União Brasil Mulher, Rose vai percorrer os estados para discutir alianças e montagem de chapas de deputados federais. Quanto maior a bancada, mais dinheiro no caixa do partido.

Depois das eleições municipais, Rose tinha a opção de voltar a comandar a Sudeco, como estava inicialmente acertado com Planalto. Mas o partido em comum acordo com ela, achou por bem tê-la trabalhando na direção nacional.

“Teria que deixar o cargo (na Sudeco) no início do próximo ano por causa das eleições”, ressaltou Rose. Então, não compensaria voltar a ocupar cargo no Governo Federal. Trabalhando para o partido, teria mais liberdade de mobilização para fazer política.

