Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

MAIS DINHEIRO!

Justiça dá 15 dias para Prefeitura aumentar tarifa técnica do passe de ônibus para R$ 7,79

Justiça dá 15 dias para cumprimento de decisão sobre tarifa técnica do transporte coletivo em Campo Grande.

Adriano Hany

Tarifa técnica do transporte coletivo em Campo Grande volta a ser alvo de decisão judicial
Tarifa técnica do transporte coletivo em Campo Grande volta a ser alvo de decisão judicial

A Justiça de Mato Grosso do Sul determinou que a Prefeitura de Campo Grande cumpra, no prazo de 15 dias, uma decisão já existente sobre o transporte coletivo. O despacho é do juiz Marcelo Andrade Campos Silva, da 4ª Vara de Fazenda Pública, e cobra a execução de uma obrigação de fazer fixada em tutela de urgência. Caso não haja cumprimento dentro do prazo, a multa já aplicada no processo poderá ser majorada.

O centro da discussão é a chamada tarifa técnica, que representa o valor contratual por passageiro utilizado para manter o equilíbrio financeiro do sistema. A decisão da justiça determinou o reajuste para R$ 7,79. Isso não significa, no entanto, que o valor pago diretamente pelo passageiro no ônibus subirá de imediato. A chamada tarifa pública pode permanecer a mesma se a Prefeitura optar por manter subsídios e arcar com a diferença.

A decisão já havia sido proferida em outubro de 2023, mas a Prefeitura de Campo Grande recorreu diversas vezes para tentar barrar o aumento.

Agora, com o aval do Tribunal de Justiça e respaldo em um acordo firmado entre Prefeitura, Consórcio e Tribunal de Contas do Estado, o reajuste deve ser aplicado.

Impacto no usuário

Para quem utiliza o transporte público, a decisão não altera automaticamente o preço da passagem. O que está em debate é o valor de referência utilizado para calcular repasses à concessionária. Assim, a Prefeitura pode preservar a tarifa atual ao subsidiar a diferença entre a tarifa técnica e a tarifa pública.

A multa em discussão

Nos últimos meses, houve decisões que fixaram multas diárias de valores diferentes, como R$ 50 mil e até R$ 200 mil por descumprimento. O despacho atual não traz novo valor, mas reforça a possibilidade de aumento da multa caso a decisão não seja cumprida dentro do prazo estabelecido.

A reportagem do RCN67 entrou em contato com o Consórcio Guaicurus que respondeu não comentar decisão judicial, já a Prefeitura de Campo Grande informou que até a manhã de quarta-feira (20), não recebeu a notificação. “Após o recebimento, tomará as providências necessárias no prazo estabelecido”, esclareceu.

Contexto do processo

O litígio envolve divergências sobre custos, metodologia de cálculo e equilíbrio do contrato de concessão do transporte coletivo em Campo Grande. Houve momentos em que pedidos do Consórcio Guaicurus foram negados ou multas suspensas, mas também decisões que reforçaram a obrigação de reajuste. Agora, a ordem judicial deixa claro que é preciso cumprir a determinação anterior.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos