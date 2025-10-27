Declaração de rebanho 2025 entra na segunda etapa em 1º de novembro

A partir de 1º de novembro, começa a segunda etapa da Declaração de Rebanho e Atualização Cadastral 2025 em Mato Grosso do Sul. Todos os produtores com saldo de animais devem prestar as informações até 1º de dezembro, sem previsão de prorrogação.

O não cumprimento pode gerar multas, restrições sanitárias e bloqueio da emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA).

Regularização é obrigatória

A declaração é exigida independente do porte da propriedade e deve ser feita junto à atualização cadastral. A medida está prevista em portaria publicada em abril deste ano.

Na primeira etapa da campanha, realizada em maio, o Estado registrou 97,82% de adesão, segundo a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).

Como declarar

O procedimento pode ser feito:

On-line, pelo sistema e-SANIAGRO

Presencialmente em qualquer Unidade Local da Iagro

Durante o processo, o produtor precisa atualizar informações como:

endereço da propriedade

telefones e e-mail de contato

coordenadas geográficas

características da exploração pecuária

existência de nascimentos e mortes de animais

estoque por espécie, era e sexo

Espécies abrangidas

A exigência inclui bovinos, bubalinos, suínos, ovinos, caprinos, equinos, aves diversas, abelhas, bicho-da-seda e animais aquáticos. No caso de aves e suínos de subsistência, a obrigatoriedade também se aplica.

Vacinação e trânsito de animais

Nesta etapa, os produtores podem registrar a vacinação contra brucelose em fêmeas bovinas de 3 a 8 meses, com prazo até 31 de dezembro.

A e-GTA ficará bloqueada para todas as finalidades, exceto abate, enquanto o produtor não regularizar a situação.

*Com informações do Governo de MS