Defesa Civil reforça atendimento 24 horas durante período de chuvas em Campo Grande

Com o avanço do período chuvoso, a Defesa Civil de Campo Grande reforça o atendimento 24 horas para ocorrências relacionadas às chuvas. O serviço pode ser acionado pelo telefone 199, canal oficial para registro de situações de risco na Capital.

Além da resposta emergencial, a Defesa Civil atua de forma preventiva durante o período chuvoso. O trabalho inclui o mapeamento de áreas de risco e o monitoramento de pontos críticos sujeitos a alagamentos.

As informações são registradas no Sistema de Informações sobre Desastres do Governo Federal. A medida permite planejamento antecipado e adoção de soluções preventivas ou paliativas.

Segundo o coordenador de Proteção e Defesa Civil, Eneas Netto, o registro da ocorrência permite atuação rápida e integrada.

“O atendimento da Defesa Civil funciona de maneira ininterrupta, atendendo todo e qualquer tipo de ocorrência nas vias da cidade. É muito importante que a população registre a situação pelo 199, porque somente assim conseguimos coordenar ações rápidas e integradas com as demais secretarias municipais”, afirmou.

Resposta às emergências

Em casos de chuva intensa, a Gerência de Operações entra em ação para garantir a desobstrução de vias e avaliar os impactos. As equipes atuam em conjunto com outras secretarias municipais e concessionárias de serviços públicos.

Já a Gerência de Apoio Administrativo e Operacional é responsável pela comunicação e suporte às equipes de campo. A integração garante mais agilidade no atendimento às ocorrências.

Orientações à população

A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas alagadas e não se abrigar sob árvores durante tempestades. Em qualquer situação de risco, o órgão reforça a importância de acionar o telefone 199.

A recomendação é seguir as orientações de segurança emitidas durante períodos de alerta. O objetivo é preservar vidas e reduzir danos ao patrimônio.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande