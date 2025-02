Defesa de padrasto de Sophia recorre para anular júri

Dois meses após a condenação dos assassinos da menina Sophia, de apenas 2 anos e 7 meses, a defesa de Christian Campoçano, padrasto da vítima, entrou com um recurso para anular o júri. O documento já foi protocolado, mas os argumentos ainda não foram apresentados.

Enquanto a defesa tenta reverter a condenação, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), recorre em sentido oposto, buscando o aumento da pena dos envolvidos. O pedido é baseado em trechos de depoimentos e em conversas entre os réus registradas por aplicativo de mensagens.

Atualmente, o caso está sob análise do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). O desfecho do caso agora depende da decisão do Tribunal de Justiça sobre os recursos apresentados.

Condenação

A mãe da criança, Stephanie de Jesus, foi condenada a 20 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, por se omitir do dever de cuidado e permitir o assassinato da filha.

Já Christian recebeu uma pena de 32 anos, sendo 20 pelo homicídio doloso – quando há intenção de matar – por motivo fútil e meio cruel, além de 12 anos pelo crime de estupro de vulnerável.