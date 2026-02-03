Dengue soma 780 casos prováveis em MS; Estado não registra óbitos

Mato Grosso do Sul já registrou 780 casos prováveis de dengue em 2026. Do total, 42 foram confirmados até o momento. Os dados constam no boletim epidemiológico da 4ª semana, divulgado nesta terça-feira (3) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Segundo o documento, não há registro de óbitos confirmados ou em investigação decorrentes da doença no Estado. A SES mantém o monitoramento contínuo dos casos e reforça as ações de prevenção.

Nos últimos 14 dias, os municípios de Cassilândia, Maracaju, Jardim, Chapadão do Sul e Campo Grande apresentaram incidência baixa de casos confirmados. Ainda assim, a secretaria alerta para a possibilidade de aumento dos registros com a intensificação do período chuvoso.

Vacinação

A vacinação é uma das principais estratégias adotadas pelo Estado para conter o avanço da doença. De acordo com a SES, 223.322 doses do imunizante já foram aplicadas em Mato Grosso do Sul.

Ao todo, o Estado recebeu 241.030 doses enviadas pelo Ministério da Saúde. O esquema vacinal prevê duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

A imunização é destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. Essa faixa etária concentra o maior número de hospitalizações por dengue entre crianças e adolescentes.