Dengue soma 780 casos prováveis em MS; Estado não registra óbitos

Mato Grosso do Sul já registrou 780 casos prováveis de dengue em 2026. Do total, 42 foram confirmados até o momento. Os dados constam no boletim epidemiológico da 4ª semana, divulgado nesta terça-feira (3) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).
Segundo o documento, não há registro de óbitos confirmados ou em investigação decorrentes da doença no Estado. A SES mantém o monitoramento contínuo dos casos e reforça as ações de prevenção.
Nos últimos 14 dias, os municípios de Cassilândia, Maracaju, Jardim, Chapadão do Sul e Campo Grande apresentaram incidência baixa de casos confirmados. Ainda assim, a secretaria alerta para a possibilidade de aumento dos registros com a intensificação do período chuvoso.
Vacinação
A vacinação é uma das principais estratégias adotadas pelo Estado para conter o avanço da doença. De acordo com a SES, 223.322 doses do imunizante já foram aplicadas em Mato Grosso do Sul.
Ao todo, o Estado recebeu 241.030 doses enviadas pelo Ministério da Saúde. O esquema vacinal prevê duas doses, com intervalo de três meses entre elas.
A imunização é destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. Essa faixa etária concentra o maior número de hospitalizações por dengue entre crianças e adolescentes.
Chikungunya
O boletim também apresenta dados sobre a chikungunya. Em 2026, Mato Grosso do Sul contabiliza 874 casos prováveis da doença, com 185 confirmações registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).
Entre os casos confirmados, dois foram identificados em gestantes. A SES acompanha a evolução das notificações e reforça o alerta à população.
A Secretaria de Estado de Saúde orienta que a população evite a automedicação. Em caso de sintomas como febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos ou manchas na pele, a recomendação é procurar imediatamente uma unidade de saúde.
Além disso, a SES reforça a importância do combate ao mosquito Aedes aegypti. Eliminar água parada segue sendo a principal forma de prevenção contra a dengue e a chikungunya.
