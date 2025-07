Dentista presta atendimento a crianças carentes após crime de trânsito

Um acordo firmado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), em Dourados, resultou na oferta de atendimento odontológico a crianças em situação de vulnerabilidade social. A medida envolve um dentista que foi flagrado dirigindo sob efeito de álcool e, como forma de reparação, se comprometeu a prestar serviços gratuitos a estudantes da rede municipal.

O profissional irá atender pelo menos 10 alunos da Escola Municipal Lóide Bonfim Andrade, no bairro Jardim Água Boa. Os atendimentos incluem procedimentos como limpeza, restauração, obturação e, se necessário, extração dentária. Ao todo, serão 40 horas de serviços prestados.

As crianças beneficiadas foram selecionadas pela direção da escola, e os atendimentos já começaram.

O promotor de Justiça João Linhares, responsável pelo caso, explicou que o objetivo da medida é oferecer uma resposta rápida e proporcional, com impacto direto na comunidade. Ele defende que casos sem violência e com baixa gravidade devem ser resolvidos de forma prática, com foco na reparação dos danos e na prevenção de novos crim

Segundo o MP, o acordo foi possível porque o autor do crime de trânsito não tinha antecedentes e o caso não envolveu vítimas ou ameaças. A proposta, segundo o promotor, permite que o autor assuma sua responsabilidade e contribua com a sociedade, evitando processos longos e demorados.

A escola municipal onde os atendimentos estão sendo realizados atende estudantes de famílias de baixa renda. A direção destacou que a ação contribui para garantir o acesso à saúde bucal de crianças que dificilmente conseguiriam realizar esse tipo de tratamento.

*Com informações do MPMS