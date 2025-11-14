Dentistas da rede municipal decidem no sábado se entram em greve

Cirurgiões-dentistas que atuam na rede pública de Campo Grande vão definir no próximo sábado (15) se a categoria inicia uma greve. A deliberação ocorrerá durante a reabertura da Assembleia Geral Extraordinária, convocada pelo Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso do Sul (SIOMS), após a entidade avaliar risco de descumprimento de uma decisão judicial que determina o pagamento de progressões funcionais.
De acordo com o sindicato, o prazo para cumprimento da liminar — referente às progressões do plano de cargos — termina neste fim de semana. Caso a determinação não seja atendida, passa a vigorar multa diária de R$ 1 mil ao município.
Risco de descumprimento judicial preocupa categoria
O presidente do SIOMS, David Chadid, afirma que a mobilização ocorre pela falta de manifestação da gestão municipal sobre o cumprimento da ordem judicial:
“O prazo se encerra nesse fim de semana e não há qualquer movimento da gestão para cumprir a ordem”, disse.
Ele também destaca que as progressões dependem de anos de formação e investimento dos profissionais.
“Foram no mínimo cinco anos de estudos. A decisão favorável foi confirmada até pelo STJ. Diante da possibilidade de multa e do direito já reconhecido, o movimento grevista é legítimo”, afirmou.
Reflexos no atendimento público são apontados
Segundo o sindicato, a situação já afeta o trabalho nas unidades de saúde.
“Os profissionais estão adoecendo por pressão e perdas salariais. O que acontece com os dentistas da rede acaba se refletindo na população”, destacou Chadid.
A entidade afirma que, diante do cenário, os profissionais precisam decidir “o que será melhor para todos”, considerando impacto na categoria e no atendimento à comunidade.
O que será votado
A assembleia discutirá:
- paralisação de alerta de um dia;
- indicativo de greve e possibilidade de paralisação parcial dos serviços;
- calendário de mobilização;
- formação do comando de greve;
- demais assuntos relacionados à categoria.
A reunião será no sábado (15), às 8h45 (primeira chamada) e 9h (segunda chamada), na Associação Brasileira de Odontologia (ABO/MS), localizada na Rua da Liberdade, 836, bairro Monte Líbano.