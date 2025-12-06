Dentistas rejeitam proposta e aprovam indicativo de greve

O Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso do Sul (Sioms) decidiu rejeitar, por unanimidade, a proposta apresentada pela Prefeitura de Campo Grande e aprovou um indicativo de greve. A decisão foi tomada em assembleia realizada na noite de sexta-feira (5), que definiu os próximos passos do movimento.

A categoria condicionou a paralisação ao cumprimento de uma decisão judicial que determina o reposicionamento dos profissionais no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR). Caso o município não execute as medidas até 9 de dezembro, o sindicato afirma que iniciará uma paralisação parcial entre 17 de dezembro de 2025 e 17 de janeiro de 2026.

Indicativo de Greve e Serviços Essenciais

O indicativo prevê a suspensão de até 70% dos atendimentos eletivos, mantendo 100% dos serviços de urgência e emergência e 30% dos serviços de atendimentos ambulatoriais agendados. Um comitê de greve foi criado para organizar a operação nas unidades de saúde e definir o número de profissionais atuando em cada local.