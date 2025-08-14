Depois de 12 anos, Noite da Seresta volta com show e entrega de revitalização

A tradicional Noite da Seresta volta ao Calendário Cultural de Campo Grande nesta sexta-feira (16), como parte das comemorações pelos 126 anos da capital. O evento acontece na Praça do Rádio Clube e terá apresentações de artistas locais e show gratuito da cantora Wanderléia, ícone da Jovem Guarda.
A noite também marcará a entrega da revitalização da Concha Acústica Família Espíndola, que recebeu pintura especial com o tema Fauna Pantaneira, fruto de uma parceria público-privada. O trabalho já vem atraindo visitantes e se consolida como novo ponto turístico no centro da cidade.
De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Valdir Gomes, a escolha de Wanderléia foi uma homenagem às mulheres e à terceira idade. “Ela segue se apresentando com banda completa e representa uma geração que marcou época”, afirmou.
A programação começa às 17h, com a entrega oficial da praça e apresentação dos seresteiros de Campo Grande, sob coordenação de Sílvio Lobo. Às 21h, Wanderléia sobe ao palco para animar o público até às 22h.
A revitalização da Praça do Rádio incluiu melhorias na iluminação para garantir mais segurança e conforto aos frequentadores. Durante a entrevista o secretario antecipou que a pasta prepara outras entregas ainda este mês, como a reabertura do Teatro Otávio Guizzo e a Morada dos Baís, que terá exposição de obras de Lígia Baís e venda de artesanato.
O evento de sexta-feira na Praça do Rádio é gratuito e aberto a toda a população. Haverá cadeiras disponíveis, mas a organização recomenda chegar cedo para garantir lugar.