Deputado defende parceria entre Mato Grosso do Sul e Israel em áreas de tecnologia e saúde

Durante a sessão ordinária desta quarta-feira (25) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado Neno Razuk (PL) defendeu a aproximação entre o Estado e Israel em áreas como saúde, tecnologia, agricultura e segurança.

O parlamentar também comentou o atual conflito no Oriente Médio, destacando a importância do país como referência em inovação e liberdade religiosa.

Razuk fez menção à missão oficial que levou servidores estaduais a Israel neste mês, integrando o Consórcio Brasil Central. A comitiva contou com representantes das secretarias de Saúde e de Ciência e Tecnologia e participou de encontros com autoridades locais e visitas técnicas em diversas áreas.

“Podemos usar parcerias com Israel para impulsionar a nossa agricultura, saúde, educação e segurança”, afirmou o deputado. Para ele, o intercâmbio com o país pode ampliar o acesso a tecnologias como irrigação por gotejamento, energia solar, biotecnologia e segurança cibernética.

Contexto geopolítico e críticas à viagem

Em seu pronunciamento, Neno também comparou o regime democrático israelense ao modelo autoritário do Irã, criticando a repressão às mulheres e às minorias no país. Ele citou o caso de Mahsa Amini, jovem iraniana morta por uso “inadequado” do véu, como exemplo das violações de direitos no país do Oriente Médio.

“Como descendente de árabes cristãos, cuja família precisou deixar o Oriente Médio devido à perseguição religiosa, esse assunto mexe profundamente comigo. Em Israel, Há escolas públicas especialmente para os cidadãos árabes que não são obrigados a estudar judaísmo. Já as mulheres israelenses têm direitos iguais e desempenham papeis ativos no exército, política, ciência e economia”, afirmou.

Em aparte, o deputado Pedro Kemp (PT), na terça-feira (24) apresentou requerimento ao governo do Estado solicitando informações detalhadas sobre os objetivos da viagem. “Apresentei o requerimento para saber o que a comitiva sul-mato-grossense foi fazer em Israel, de fato, justamente num momento tão delicado.”, argumentou.

Impacto potencial

Os servidores que participaram da missão – entre eles Ricardo Senna, Christinne Maymone e Marcos Espíndola – avaliaram a viagem como positiva. Eles destacaram os potenciais impactos das parcerias firmadas, especialmente em áreas como saúde pública e desenvolvimento tecnológico.

Para Neno Razuk, a visita deve ser vista como oportunidade estratégica. “Essa cooperação pode ser decisiva para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, que assim como São Paulo, por meio da tecnologia, se tornou líder global na produção de suco de laranja”, concluiu.

*Com informações da Assembleia de MS