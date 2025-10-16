Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

REFIS

Deputados analisam PL de financiamento de dívidas com o Estado

De acordo com a proposta, os pagamentos poderão ser feitos à vista ou parcelados em até 60 vezes

Karina Anunciato

Assembleia recebeu a proposta do Governo na quarta-feira (15) (Foto: Reprodução Alems)
Assembleia recebeu a proposta do Governo na quarta-feira (15) (Foto: Reprodução Alems)

O Governo de Mato Grosso do Sul encaminhou à Assembleia Legislativa (Alems), na quarta-feira (15), o Projeto de Lei 261/2025 que cria formas excepcionais para o pagamento de créditos tributários e não tributários do Estado, conhecido como Refis.

A medida permite que contribuintes regularizem débitos de ICMS, multas administrativas, taxas e outras obrigações com redução de juros e multas.

De acordo com a proposta, os pagamentos poderão ser feitos à vista ou parcelados em até 60 vezes, dependendo do tipo de débito. As condições incluem descontos de até 80% nas multas e 40% nos juros, quando quitados em parcela única até 30 de dezembro de 2025. O programa também amplia prazos para entrega de Escrituração Fiscal Digital (EFD) e declarações fiscais, oferecendo anistia de multas para quem cumprir o novo calendário.

A iniciativa abrange créditos tributários de operações de circulação de mercadorias, transporte interestadual e intermunicipal, comunicação, além de taxas de licenciamento de veículos e multas aplicadas por órgãos como PROCON, IAGRO e IMASUL. O objetivo é facilitar a regularização fiscal, reduzir a litigiosidade e garantir maior arrecadação ao Estado.

A adesão ao programa deve ser formalizada até o final de dezembro, e o não pagamento de parcelas pode resultar no rompimento do acordo e perda dos benefícios concedidos. A lei ainda prevê que o Executivo possa prorrogar os prazos, mantendo as condições previstas.

Agora na Casa de Leis, o projeto deve passar na próxima semana pela Comissão de Constituição Justiça e Redação (CCJR) e outras comissões temáticas, antes de entrar em votação no plenário. Caso aprovado, o PL ainda precisará ser sancionado pelo governador.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos